Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Almanya'daki NATO hava üssünde artırılan güvenlik seviyesi düşürüldü | Dış Haberler

        Almanya'daki NATO hava üssünde artırılan güvenlik seviyesi düşürüldü

        Almanya'nın Geilenkirchen kentindeki NATO hava üssünde "potansiyel tehdit" teşkil eden istihbarat bilgileri dolayısıyla yükseltilen güvenlik seviyesinin düşürüldüğü bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 18:25 Güncelleme: 23.08.2024 - 18:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güvenlik seviyesi düşürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        NATO AWACS'ın sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, alınan istihbarat doğrultusunda "potansiyel tehdit" nedeniyle yükseltilen güvenlik seviyesinin yeniden "Bravo+" seviyesine döndüğü duyuruldu.

        Almanya'da "potansiyel tehdit" uyarısı
        Almanya'da "potansiyel tehdit" uyarısı

        Açıklamada, önlemin, kuruluş ve personel için olası riski en aza indirmek amacıyla alındığı belirtilerek, "Tüm operasyonlar planlandığı gibi ilerliyor." ifadesi kullanıldı.

        Geilenkirchen'deki üssün Halkla İlişkiler Sorumlusu Christian Brett, sabah saatlerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu riskin detaylarına değinmeden güvenlik seviyesinin sürekli olarak değerlendirdiğini ifade etmişti.

        Önlemler dahilinde personel evlerine gönderilmiş ancak hava trafiği devam etmişti.

        NATO’nun "gökyüzündeki gözleri" olan NATO AWACS (Havadan Uyarı ve Kontrol Sistemi), gözetleme kabiliyetiyle müttefik hava sahasını koruyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #almanya
        #Nato
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi
        İstanbul Havalimanı’nda 11 ülkeden gelen uçuşlar takibe alındı
        İstanbul Havalimanı’nda 11 ülkeden gelen uçuşlar takibe alındı
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        Bir düşüşün anatomisi
        Bir düşüşün anatomisi
        Galatasaray, Javi Galán’ı gündemine aldı
        Galatasaray, Javi Galán’ı gündemine aldı
        23 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        23 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        İzmir'de metro çatlakları!
        İzmir'de metro çatlakları!
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        KADES'i duyunca eşini defalarca bıçakladığı ortaya çıktı
        KADES'i duyunca eşini defalarca bıçakladığı ortaya çıktı
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Türkiye İş Bankası Müzesi yeni yüzüyle kapılarını açıyor
        Türkiye İş Bankası Müzesi yeni yüzüyle kapılarını açıyor
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Barıştılar
        Barıştılar
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa