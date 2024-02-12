Almanya'da yüz binlerce kişi aşırı sağa karşı sokaklarda

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Münih'teki Theresienwiese adlı etkinlik alanında toplanan göstericiler, "Demokrasi için ışık denizi" adıyla eylem düzenledi. Fridays for Future ve diğer çok sayıda inisiyatifin birlikte düzenlediği gösteride, el feneri ve cep telefonu ışıklarıyla "ışık denizi" oluşturuldu.

Eylemciler, "Bir daha asla, şimdi" ve "AfD alternatif değildir" yazan döviz ve pankartlar açtı. Yaklaşık 100 bin kişi, ülkedeki ırkçılığı ve aşırı sağı protesto etti.

Eylem sırasında dağıtılan bildirilerde, "Ülkemizde insanların dışlanmasına ve zulme uğramasına izin vermeyeceğiz. Aşırı sağcılığa ve iğrenç sınır dışı fantezilerine karşı kendimizi savunuyoruz. Sessiz çoğunluk artık sessiz değil." ifadeleri yer aldı. REKLAM Eyleme katılan Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dieter Reiter de yaptığı açıklamada "Demokrasimizin, değerlerimizin ve özgürlüğümüzün savunması kesintisiz ve güçlü olmaya devam ediyor. Hepimizin tek bir hedefi var ve bu cesaret verici." dedi.

Almanya'nın Postdam şehrinde Kasım 2023'te AfD politikacılarının ve bazı Hristiyan Demokrat Partisi üyelerinin, milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan zorla sınır dışı edilmesini öngören plan üzerine gizlice görüştükleri ortaya çıkmıştı. Avusturya'daki aşırı sağcı "Kimlikçi Hareketi"nin eski lideri Martin Sellner'in de katıldığı toplantıda, sığınmacıların, ülkede kalma hakkı bulunan yabancıların ve Avrupa kültürünü benimsemeyen Alman vatandaşlarının sınır dışı edilmesini öngören bir planın görüşüldüğü belirtilmişti. Gizli görüşmenin ortaya çıkması üzerine ülkede AfD'nin kapatılmasına ilişkin tartışmalar başlamış, halk da son dönemde aşırı sağa ve AfD'ye tepki göstermek için sokaklara çıkmıştı. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.