Almanya'da yoğun kar yağışı: Tren ve uçak seferleri iptal edildi
Almanya'nın güney bölgesindeki yoğun kar yağışı sebebiyle dün yüzlerce tren ve uçak seferi iptal edildi. Bölgede kar kalınlığının 40 santimetreyi bulması bekleniyor
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Almanya'nın güney bölgesindeki yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
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Yoğun kar yağışı nedeniyle dün Münih Havalimanı'ndaki 320 uçuş iptal edildi. Havalimanı yetkilileri, yolculara havalimanına gitmeden önce uçuşlarının durumunu kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.
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Yoğun kar yağışı demir yolu trafiğini de etkiledi. Devrilen ağaçlar ve karın rayları kapatması nedeniyle bazı seferler yapılamadı.
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Ulm ve Münih'te bazı yolcular geceyi trende geçirmek zorunda kaldı.
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Alman Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, bölgede kar kalınlığının 40 santimetreyi bulmasının beklendiği belirtildi.
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Diğer yandan Bayern Münih-Union Berlin maçı da yoğun kar nedeniyle iptal edildi.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.