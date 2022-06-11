Almanya'da üniversitede bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı

Hamm polisince yapılan açıklamada, zanlının yakalandığı, çevre sakinlerinin olay yerinden uzak durmalarının istendiği belirtildi.

Yerel saatle 15.30 sularında gerçekleştirilen saldırının nedeni ve 3'ü kadın, 1'i erkek 4 yaralının sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.