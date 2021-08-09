Türk filmleri eylülde

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Almanya'da Türk filmlerinin gösterimi vizyonu pandemi nedeniyle kesintiye uğrayan 'İki Gözüm Ahmet' ile başlayacak

HABERTURK.COM

Sinema salonlarını Türkiye ile eş zamanlı olarak açan Almanya'da henüz Türk filmleri gösterime girmedi.

Almanya'da Türk filmlerinin gösterimi 2 Eylül'de 'İki Gözüm Ahmet' ile başlayacak.

Ahmet Kaya'nın hayatını konu edinen pandemi nedeniyle sinema salonlarının kapanmasıyla vizyonu kesintiye uğrayan ‘İki Gözüm Ahmet', Almanya'da 45 bin kişi tarafından izlenmişti.

'İki Gözüm Ahmet'in vizyonu Türkiye'de kesintiye uğramış, sinema salonlarının kapanmasına kadar olan süreçte 32.860 bilet kesilmişti.