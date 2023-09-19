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        Haberler Dünya Almanya da harekete geçti: Haftada 4 gün çalışmaya hazırlanıyorlar

        Almanya da harekete geçti: Haftada 4 gün çalışmaya hazırlanıyorlar

        Avrupa'daki pek çok ülkenin ardından Almanya da haftada 4 gün çalışmaya yönelik pilot uygulamayı denemeye hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 10:38 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:38
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        Almanya da haftada 4 gün çalışmaya hazırlanıyor
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        Avrupa'da aralarında İngiltere, İspanya, Fransa, İrlanda'nın da bulunduğu pek çok ülke 4 günlük çalışma haftasını test etmiş ve olumlu sonuçlar elde etmişti.

        Şimdi 4 Day Week Global tarafından düzenlenen bu pilot uygulamayı test etmeye Almanya da katıldı.

        İNGİLTERE'DEKİ SÜRECE BENZER OLACAK

        Şubat 2024'ten Aralık 2024'e kadar sürecek olan pilot uygulamaya Almanya'daki şirketler 21 Eylül 2023 tarihinden itibaren kayıt yaptırabilecek. Uygulama, 2022 yılında İngiltere'de 61 şirketin çalışma saatlerini azalttığı sürece benzer olacak. İngiltere'deki uygulamada da haftalık çalışma süresi dört güne çıkarılmış ancak verimlilik seviyeleri korunmuş ve çalışanlara beş günlük çalışma ile aynı ücret ödemişti.

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        SONUÇLAR ANALİZ EDİLECEK

        Almanya'daki uygulamaya katılmak için kaydolan şirketler, denemenin başlamasından iki ay önce bir planlama sürecinden geçecek ve bu aşamada kendilerine, daha kısa olan çalışma haftasını en iyi şekilde kolaylaştırmak için rehberlik verilecek. İkinci aşamada şirketler haftada dört günlük çalışmayı benimseyecek.

        6 aylık süreç boyunca şirketlerdeki çalışanlar, azaltılan çalışma saatlerinin üretkenliklerini ve iş-yaşam dengesini nasıl etkilediğine ilişkin anketleri düzenli olarak yanıtlayacak. Bu anketlerin sonuçları Münster Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi tarafından analiz edilecek.

        BİRLEŞİK KRALLIK'TAKİ ÇALIŞMA NASIL SONUÇLANMIŞTI?

        Haziran'dan Aralık 2022'ye kadar İngiltere'deki 2.900 işçi, dünyanın bugüne kadarki en büyük haftada dört günlük çalışma denemesine katılmıştı. Yaklaşan Almanya denemesinde olduğu gibi, süreç, farklı sektörlerdeki ve farklı büyüklükteki şirketler tarafından benimsendi. Deneme "yankılanan bir başarı" olarak adlandırıldı; 61 katılımcı şirketten 56'sı pilot dönem bittikten sonra dört günlük modeli kullanmaya devam etmeye karar verdi

        Deneme sonrası çalışanların yüzde 39'u daha az stresli olduğunu ve yüzde 71'i tükenmişlik düzeylerinin azaldığını belirtti.

        Avrupa'nın en büyük sanayi sendikası IG Metall, şu anda Almanya'daki tüm metal işçileri için dört günlük çalışma uygulamasını gerçekleştirmek için görüşmelerde bulunuyor.

        * Haberin görseli Shutterstock ve Unsplash'ten servis edilmiştir.

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        #almanya
        #dünya
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