Almanya'da seçim anketlerinde SPD önde gidiyor

Almanya'da genel seçimleri 3 hafta kala piyasa araştırma kuruluşları Allensbach, Kantar, Forsa, Forschungsgruppe Wahlen, GMS, Infratest dimap, INSA, IPSOS, YouGov ve Civey gibi araştırma kuruluşları tarafından yapılan anketlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD) 2017 yılından bu yana ilk kez Hıristiyan Birlik Partilerini (CDU/CSU) geride bıraktı.
Anketlere göre, SPD oylarını yüzde 4 artırdı yüzde 25’lere yükseldi.
LASCHET YÜZDE 14'TE KALDI
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yeniden Başbakan adayı olmayacağını açıklamasının ardından Hristiyan Birlik Partileri’nde (CDU/CSU) yaşanan belirsizlik anket sonuçlarına yansıdı.
Son anketlerde Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) oylarının artmasının en büyük etkeninin SPD’nin Başbakan adayı Olaf Scholz'un etkili olduğu belirtiliyor.
DeutschlandTrend'in anketine göre, Başbakan adayları arasında "Kim daha iye Başbakan olur" sorusuna Almanların yüzde 55'i SPD adayı OlafScholz diye cevap verirken Birlik Partileri (CDU/CSU) adayı Armin Laschet yüzde 14, Yeşillerin Başbakan Adayı Annalena Baerbock yüzde 7 oy alabildi.
SCHOLZ'A BÜYÜK DESTEK
Öte yandan "Başbakan seçseydiniz kime oy verirdiniz" sorusuna yeni Alman halkının yüzde 43’ü “SPD adayı Olaf Scholz'u seçeriz” cevabını verdi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) seçmeninin yüzde 87'ı Scholz'u desteklesi. Birlik Partileri (CDU/CSU) seçmenleri arasındaki Başbakan adayı Laschet'e verilen destek yüzde 47 ve Yeşillerin Partisi (Die Grüne)'nin başbakan adayı olan Annalena Baerbock'a verilen destek yüzde 61 olarak belirlendi.
''HANGİ BAŞBAKAN ADAYINI SEVİMLİ BULUYORSUNUZ?''
“Hangi başbakan adayını daha sevimli buluyorsunuz” sorusuna ise SPD adayı Scholz yüzde 43, Yeşiller adayı Baerbock yüzde 23 ve Hıristiyan Birlik Partisi (CDU/CSU) adayı Laschet yüzde 13 oy aldı. “Hangi lideri güçlü buluyorsunuz” sorusuna ise SPD adayı Scholz yüzde 53, Hıristiyan Birlik Partisi (CDU/CSU) adayı Laschet yüzde 15 ve Yeşiller (Die Grüne) adayı Baerbock yüzde 8'de kaldı.
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