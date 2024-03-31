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        Haberler Dünya Almanya'da reşit olmayan yüzlerce kişi askere alındı

        Almanya'da reşit olmayan yüzlerce kişi askere alındı

        Almanya ordusuna geçen yıl 18 bin 802 yeni asker katıldığı ve bunların 1996'sının 17 yaşında olduğu belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 15:04 Güncelleme: 31.03.2024 - 15:04
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        Almanya'da gençler 17 yaşında askere gidiyor
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        Almanya'da geçen yıl reşit olmayan 1996 kişi kapsamlı fiziksel ve psikolojik yetenek testini geçmelerinin ardından askere alındı.

        Alman medyasında yer alan haberlerde, bu kişilerin nöbet tutmadıkları ve yurt dışı görevlerine katılmadıkları ifade edildi.

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        Reşit olmayan askerlerin silahları ise sadece eğitim amaçlı kullanabildikleri vurgulandı.

        Zorunu askerliğin 2011 yılında kaldırıldığı Almanya'da mevcut durumda 180 bin olan asker sayısının 2031'e kadar 203 bine çıkarılması hedefleniyor.

        Ülkede askerlik sistemi profesyonel askerler ve gönüllülük esasına dayanıyor.

        Alman Meclisi Federal Ordu Sorumlusu Eva Högl'ün hazırladığı ve 12 Mart'ta Berlin'de kamuoyuna açıkladığı "2023 yılı değerlendirme raporunda" ordunun en büyük sıkıntısının personel, altyapı ve teçhizat olduğu belirtilmişti.

        Högl orduda "muazzam" personel açığı bulunduğuna dikkati çekerek, "Çıkardığımız sonuç ordunun yaşlandığı ve giderek küçüldüğüdür" ifadesini kullanmıştı.

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        #almanya
        #askerlik
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