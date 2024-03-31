Almanya'da reşit olmayan yüzlerce kişi askere alındı

REKLAM advertisement1

Almanya'da geçen yıl reşit olmayan 1996 kişi kapsamlı fiziksel ve psikolojik yetenek testini geçmelerinin ardından askere alındı.

Alman medyasında yer alan haberlerde, bu kişilerin nöbet tutmadıkları ve yurt dışı görevlerine katılmadıkları ifade edildi.

Almanya'da çifte vatandaşlık yasası ne zaman yürürlüğe girecek? Haberi Görüntüle

Reşit olmayan askerlerin silahları ise sadece eğitim amaçlı kullanabildikleri vurgulandı.

Zorunu askerliğin 2011 yılında kaldırıldığı Almanya'da mevcut durumda 180 bin olan asker sayısının 2031'e kadar 203 bine çıkarılması hedefleniyor.

Ülkede askerlik sistemi profesyonel askerler ve gönüllülük esasına dayanıyor.

Alman Meclisi Federal Ordu Sorumlusu Eva Högl'ün hazırladığı ve 12 Mart'ta Berlin'de kamuoyuna açıkladığı "2023 yılı değerlendirme raporunda" ordunun en büyük sıkıntısının personel, altyapı ve teçhizat olduğu belirtilmişti. Högl orduda "muazzam" personel açığı bulunduğuna dikkati çekerek, "Çıkardığımız sonuç ordunun yaşlandığı ve giderek küçüldüğüdür" ifadesini kullanmıştı.