Almanya'da enerji tasarrufu dönemi

Alman hükümeti, Rusya'dan gelen gaz arzının azalması nedeniyle ve Rus gazına bağımlılığı azaltmak için alınan enerji tasarrufu önlemlerini onayladı.
Buna göre 1 Eylül'den itibaren kamu binaları (hastaneler gibi sosyal kurumlar hariç) en fazla 19 dereceye kadar ısıtılacak ve koridorlarda ısıtma tamamen kapatılabilecek. Binalar ve heykeller de artık estetik amaçlarla aydınlatılmayacak
Hükümet, söz konusu önlemlerle gaz kullanımını yaklaşık yüzde 2 oranında azaltmayı planlıyor. Ekonomi Bakanı Robert Habeck Berlin'deki kabine toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Genel olarak alınan önlemler enerji tasarrufu sağlıyor. Ancak, arkamıza yaslanıp rahatlayabileceğimiz ölçüde değil" dedi. Habeck, önlemlerin hane halkları, şirketleri ve kamu sektörü için önümüzdeki 2 yıl içinde toplamda yaklaşık 10.8 milyar euro daha az harcama yapılmasını sağlayacağını belirtti.
Almanya enerji tasarrufu önlemlerinin yanı sıra kış aylarında gaz depolamasını artırmaya yardımcı olmak için Kuzey Denizi kıyısında 2 sıvılaştırılmış doğal gaz terminali de kurmaya çalışıyor.
ENERJİ TASARRUFU ÖNLEMİ ALINMIŞTI
Doğalgaz ithalatının yarısı için Rusya'ya bağımlı olan Almanya'da Gazprom'un hamlesinin ardından başkent Berlin, Münih ve Hannover de dahil olmak üzere birçok şehirde enerji tasarrufu önlemleri alınmıştı.
Kamu ve ofis binaları ile büyük salonlar gibi "insanların sıkça vakit geçirmediği alanlarda" ısıtma sistemlerinin kapatılması yönünde çağrıda bulunulmuştu. Ayrıca bazı şehirlerde bulunan sokak aydınlatmaları da azaltılırken, Berlin'de yaklaşık 200 tarihi bina ve heykeli aydınlatan spot ışıkları kapatılmıştı.
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