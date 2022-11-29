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Almanya'da enerji tasarrufu Meclis'i de etkiledi: Atkılarla oturdular

Ukrayna'yı işgali sonrası AB'nin Rusya yaptırımı sonrası enerjide en büyük sorunu yaşayan ülkelerden biri de şüphesiz Almanya. Kışı atlatmak için harekete geçen Almanya'da ısıtmada tasarruf tedbirlerinden Meclis'teki milletvekilleri etkilendi. Alman basını olayı "Parlamentoda buz devri" başlığı ile verdi.

Giriş: 29.11.2022 - 10:59 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya'da tedbirler Meclis'i de etkiledi
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HABERTURK.COM

Almanya'da halk ile birlikte Meclis üyeleri de enerji krizinden etkileniyor.

Geçtiğimiz gün Alman Federal Meclisi'nde (Bundestag) Maliye Bakanı Christian Lindner ceketinin altına siyah boğazlı kazak giydi, kabineden meslektaşı Klara Geywitz ise boynuna büyük bir şal taktı, Renate Künast ise atkısıyla genel kurul salonunda oturdu.

Eski bakan Renate Künast, "Ofiste bir ceketle oturdum ve ileri geri yürümeye devam ettim. Yine de kısa bir süre sonra burnum üşüdü" diyerek yaşadıklarını anlattı. Künast "Bu bir saçmalık! Yönetimin bunu kontrol edemediği açık" dedi ve çalışanların ofis sıcaklığını 18,2 derece ölçüldüğünü ifade etti.

Alman Der Spiegel'in haberine göre, Federal Meclis'te hava rahatsız edici derecede soğuk. Bunun nedeni de açıklanmasa da enerji tasarrufu olabilir.

Pek çok insan evlerinde ısıtmayı kıstığı gibi, Federal Meclis de gaz sıkıntısı nedeniyle enerji tasarrufu yapmak zorunda. Ofisler ve konferans salonları sadece 19 dereceye kadar ısıtılabiliyor, koridorlar hiç ısıtılmıyor. Çünkü tüm kamu binalarında olduğu gibi, enerji tasarrufuna ilişkin kurallar Federal Meclis binaları için de geçerli. Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in Ağustos ayında federal kabineden geçirdiği kararname de bunu kapsıyordu.

Ancak bununla beraber Jakob Kaiser Binası'ndaki bir ısıtma pompasının arızalanması da sorunu daha da büyüttü. İdareye göre arızalı parçalar sonrasında onarıldı.

Almanya'nın enerji krizi Kasım ayından kendisini gösteriyor. Federal Meclis yönetimine göre ise, ofislerin yeniden ısınması biraz zaman alacak.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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