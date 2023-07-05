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Almanya'da Ece Sarıgül'ü öldüren Eritreli saldırgan hakkında karar

Almanya'nın Ulm kentinde 5 Aralık 2022 tarihinde okula giden Ece Sarıgül'ü öldürüp arkadaşı Nerea M'yi yaralayan Eritreli saldırganın, müebbet hapse mahkum edildiği bildirildi.

Giriş: 05.07.2023 - 13:35 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya'da Ece Sarıgül'ü öldüren Eritreli saldırgan hakkında karar
HABERTURK.COM / Ajanslar

Ulm Bölge Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, sanığın kasten cinayet suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

Kararın temyize açık olduğu ifade edildi. Ancak BBC'de yer alan habere göre karar temyizde de bozulmazsa, savcılar Okba B.'nin hapis cezasını çektiği sırada sınırdışı edilebileceğini belirtti.

Eritreli hükümlü, Almanya'ya 2015 yılında, Avrupa'da göç krizinin yaşandığı dönemde gitmişti.

27 yaşındaki Eritreli sığınmacı hakkında hazırlanan iddianamede, yabancılar dairesindeki çalışanları kimlik düzenlemeye zorlamak için bıçakla yola çıktığı ve elindeki bıçağı gördükleri düşüncesiyle Ece Sarıgül ile arkadaşı Nerea M'ye saldırdığı belirtilmişti.

Ulm kenti yakınlarındaki İllerkirchberg beldesinde 5 Aralık 2022'de Eritreli bir saldırgan, okula giden Ece Sarıgül'ü bıçaklayarak öldürmüş, arkadaşı Nerea M'yi yaralamıştı.

* Haberin görseli Reuters'ın videosundan servis edilmiştir.

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