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Almanya'da darbe planı yapan aşırı sağcı grubun 25 üyesi gözaltına alındı

Almanya'da 11 eyalette düzenlenen operasyonda, darbe planı yapan aşırı sağcı grubun 25 üyesi gözaltına alındı

Giriş: 07.12.2022 - 11:33 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya'da darbe planı yapan 25 kişi gözaltında
Almanya'da darbe planı yapan 25 kişi gözaltında
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Reuters / HABERTURK.COM

Alman haber ajansı dpa, ülke genelinde 11 eyalette düzenlenen operasyonda, darbe planı olan ve aşırı sağcı olduğundan şüphelenilen 25 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Aşırı sağcı olduğu düşünülen ve eski ordu mensuplarından oluşan bir grubun parlamento binasını basarak hükümeti devirmeyi planladıkları tespit edildi. 11 eyalette gerçekleştirilen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Federal Savcılık tarafından yapılan açıklamada, 3 bin polisin 11 eyalette 130 noktaya operasyon düzenlediği kaydedildi. Savcılık, yorum taleplerine ise yanıt vermedi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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