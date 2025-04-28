Almanya'da CDU Genel Başkanı Merz'e göre, NATO'nun varlığını sürdürüp sürdürmeyeceği bilinmiyor

CDU Genel Başkanı Merz, Berlin'de düzenlenen parti kurultayında yaptığı konuşmada, açık ve özgür bir toplum olarak son 75 yılda karşılaştıkları en büyük zorluğun, kendilerini savunabilmek olduğunu belirtti.

Almanya'nın NATO'ya üyeliğinin 70. yılını kutladığına işaret eden Merz, "Bu sadece askeri bir ittifak değildir. Atlantik ötesinde siyasi bir ittifaktır. Ancak hiçbirimiz bu ittifakın, bugün yetmişinci yılını kutladığı şekliyle, önümüzdeki on yıllar boyunca varlığını sürdürüp sürdürmeyeceğini bilmiyoruz." dedi.

REKLAM advertisement1

Önceliklerin doğru belirlenmesinin ve bunları Alman siyasetinde doğru bir şekilde organize etmenin büyük önem taşıdığını kaydeden Merz, "Ülkemizin dış güvenliği, özgürlük ve barışın teminatı, iç politika, ekonomi politikası, çevre politikası ve sosyal politikadaki her şey için temel ön koşuldur." diye konuştu.

REKLAM

Merz, şehirlerin ve belediyelerin mülteciler nedeniyle aşırı yüklenme noktasının ötesine geçtiği ve bunun sosyal uyumu ve demokrasiyi büyük ölçüde tehlikeye attığı gerçeğinin koalisyonu daha fazla düzeltme yapmaya zorladığını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa kıtasının tüm siyasi düzenine yönelik olduğunu belirten müstakbel Başbakan, Ukrayna'ya yardım ederek aynı zamanda kendi özgürlüklerini ve Avrupa değerlerini de savunmuş olduklarını vurguladı. Bu savaşta Avrupa'nın Rusya tarafından doğrudan tehdit edildiğine işaret eden Merz, "Avrupa ülkelerini ve demokrasimizi istikrarsızlaştırmaya yönelik tüm bu girişimlere kararlılıkla ve her şeyden önce karşı çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.