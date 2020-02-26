AA

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Fatih Camisi'ne yerel saatle 17.03'de gelen elektronik postada camide bomba olduğu ve saat 18.00'de patlatılacağı belirtildi.

Bomba tehdidinin bildirilmesi üzerine gelen polis, güvenlik amacıyla camiyi boşaltarak, çevresine şerit çekip önlem aldı.

Cami yakınındaki demir yolu ve otoyollar trafiğe kapatıldı, toplu taşıma seferleri durduruldu. AA'nın haberine göre; camide uzman ekiplerce yapılan aramada herhangi bir patlayıcı bulunmadığı ve ihbarın asılsız olduğu belirtildi.

Savcılık ve polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi. DİTİB Pforzheim Fatih Camisi'ne geçen hafta yine asılsız bomba ihbarı yapılmıştı.