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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Almanya'da Berlin Galatasaraylılar Derneği kuruldu - Galatasaray Haberleri

        Almanya'da Berlin Galatasaraylılar Derneği kuruldu

        Almanya'nın başkenti Berlin'de Galatasaray taraftarlarını bir araya getirmeyi hedefleyen Berlin Galatasaraylılar Derneği kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 14:12 Güncelleme: 03.04.2025 - 14:12
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        Almanya'da Berlin G.Saraylılar Derneği kuruldu
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        Berlin Galatasaraylılar Derneğinde başkanlık görevine getirilen Yalçın Sancar ve yönetim kurulu üyeleri, düzenledikleri basın toplantısında, derneğin kuruluş amacına ve vizyonuna ilişkin açıklama yaptı.

        Sancar, Berlin Galatasaraylılar Derneğinin kurulduğunu kamuoyuyla paylaşmak istediklerini belirterek, "Berlin'deki Galatasaray taraftarlarını bir araya getirmek istiyoruz." dedi.

        Derneğin faaliyetlerini sürdürmesi için bir mekan arayışında olduklarını ifade eden Sancar, sarı-kırmızılı taraftarların derneğe üye olabileceğini ve aylık aidatı 19,05 avro olarak belirlediklerini söyledi.

        Sancar, Galatasaray Kulübüyle yakın çalışma içinde faaliyet göstereceklerini kaydetti.

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        Derneğin ikinci başkanı Semih Karayüz de Galatasaray Kulübü ile Berlin'deki taraftarlar arasında bir köprü olmak istediklerini belirtti.

        Galatasaray'ın şampiyon olması durumunda Hamburg, Stuttgart ve Frankfurt'taki Galatasaray dernekleriyle birlikte Berlin'de büyük bir kutlama yapmayı planladıklarını aktaran Karayüz, "Gala tarzında bir kutlama. Bunu yapmamız için şampiyon olmamız gerekiyor. Bu konuda hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı.

        Derneğin yönetim kurulu üyesi Sinan İlhan ise bu dernekle Galatasaray kültürünü Berlin'e taşımayı ve çocuklara Galatasaray sevgisini vermeyi hedeflediklerini dile getirdi.

        Toplantıya 1940-1942 yıllarında Galatasaray Kulübünde başkanlık yapan Tevfik Ali Çınar'ın oğlu Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu Derneği Sözcüsü Safter Çınar da katıldı.

        Çınar, 1964'te Galatasaray Kulübüne üye olduğunu belirterek, bir dönem Galatasaray Yıldız Takımı'nda da basketbol oynadığını anlattı.

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