Almanya Cumhurbaşkanından 'erken seçim' açıklaması: Önünü açabilirim

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Şansölye Olaf Scholz'un üçlü koalisyonunun çökmesinin ardından parlamentoyu feshetmeye ve yeni seçimlerin önünü açmaya hazır olduğunu belirterek tüm partileri sorumlu davranmaları konusunda uyardı.

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Scholz, Maliye Bakanı Christian Lindner'in ve partisinin hükümetten ve koalisyondan ayrılmasının ardından ocak ayında parlamentodan güven oyu isteyeceğini söyledi.

Steinmeier güven oylamasının kaybedilmesi durumunda erken seçim çağrısı yapma yetkisine sahip. Alman cumhurbaşkanı, "Şimdi taktik ve hile zamanı değil, akıl ve sorumluluk zamanıdır" açıklamasını yaptı.