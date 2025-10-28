Almanya Bundesliga Ligi'nde 8. haftanın sonuçları ve puan durumu

Almanya Bundesliga Ligi'nin 8. haftasının kapanış maçında Stuttgart ve Mainz 05 karşı karşıya geldi.

Mainz 05'ni konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Stuttgart, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

BVB Dortmund evindeki karşılaşmada, rakibi Köln kulübünü 1-0 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 17'ye yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Köln ise 11 puanda kaldı.

Bayern, deplasmandaki zorlu maçta rakibi M'gladbach takımını 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve 24 puana yükseldi. Puansız ayrılan ev sahibi takım M'gladbach ise 3 puanda kaldı.

RB Leipzig, ligin bu haftasında konuk olduğu Augsburg'u 6-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 19 puana yükseldi, ev sahibi Augsburg ise 7 puanda kaldı.

Ligin bu haftasında Werder Bremen ile Union Berlin karşı karşıya geldi.

St.Pauli'yi konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Frankfurt, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Hoffenheim, ligin 8. haftasında Heidenheim'i konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 3-1.