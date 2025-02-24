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        Haberler Spor Futbol Almanya Almanya Bundesliga Ligi'nde 23. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu - Futbol Haberleri

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 23. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 23. hafta geride kaldı. Ligin zirvesinde 58 puanla Bayern bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan takım ise H. Kiel. Ligde tamamlanan 23. haftanın ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanının programını haberimizde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:30
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        Almanya Bundesliga Ligi'nde 23. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
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        Almanya Bundesliga Ligi'nin 23. haftasının son mücadelesi, Hoffenheim ve Stuttgart takımları arasında oynandı.

        Hoffenheim, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Stuttgart ile berabere kalarak 1-1 puanları paylaştı.

        Frankfurt'u konuk ettiği Almanya Bundesliga Ligi maçında 4-0 galip gelen Bayern, bu sonuçla puanını 58'e çıkardı; maçtan puansız ayrılan Frankfurt ise haftayı 42 puan ile noktaladı.

        Ev sahibi RB Leipzig, zorlu mücadelede rakibi Heidenheim ile eşitliği bozamayarak 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. İki takımın da eşitliği bozamadığı bu maçta RB Leipzig puanını 38'e yükseltirken konuk Heidenheim ise 15 puana ulaştı.

        BVB Dortmund, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede Union Berlin'i 6-0 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 32 puana yükseldi.

        Ligin bu haftasında Freiburg ile Werder Bremen karşı karşıya geldi.

        Leverkusen, bu hafta H. Kiel'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-0 ile konuk ekip Leverkusen oldu.

        VfL Wolfsburg, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Bochum ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.

        Augsburg, 23. haftada oynanan mücadelede M'gladbach'i 3-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Augsburg böylece 31 puana yükseldi. Augsburg'u ağırlayan M'gladbach ise 34 puanda kaldı.

        Mainz 05, evindeki mücadelede rakibi St.Pauli'yi etkili oyunuyla 2-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Mainz 05 puanını 38'e yükseltti.

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 23. Haftanın Sonuçları
        21.02.2025 22:30
        Freiburg
        5
        Werder Bremen
        0
        İY(2-0)
        22.02.2025 17:30
        Holstein Kiel
        0
        Bayer Leverkusen
        2
        İY(0-2)
        22.02.2025 17:30
        Vfl Wolfsburg
        1
        VfL Bochum
        1
        İY(0-0)
        22.02.2025 17:30
        M'gladbach
        0
        Augsburg
        3
        İY(0-0)
        22.02.2025 17:30
        Mainz 05
        2
        St Pauli
        0
        İY(0-0)
        22.02.2025 20:30
        Borussia Dortmund
        6
        Union Berlin
        0
        İY(2-0)
        23.02.2025 17:30
        RB Leipzig
        2
        FC Heidenheim
        2
        İY(1-2)
        23.02.2025 19:30
        Bayern Münih
        4
        Eintracht Frankfurt
        0
        İY(1-0)
        23.02.2025 21:30
        TSG Hoffenheim
        1
        Vfb Stuttgart
        1
        İY(0-1)

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 23. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Bayern Münih
        		23 18 4 1 58 50
        2
        Bayer Leverkusen
        		23 14 8 1 50 24
        3
        Eintracht Frankfurt
        		23 12 6 5 42 16
        4
        Freiburg
        		23 12 3 8 39 -2
        5
        Mainz 05
        		23 11 5 7 38 13
        6
        RB Leipzig
        		23 10 8 5 38 7
        7
        Vfb Stuttgart
        		23 10 6 7 36 7
        8
        Vfl Wolfsburg
        		23 9 7 7 34 9
        9
        M'gladbach
        		23 10 4 9 34 0
        10
        Borussia Dortmund
        		23 9 5 9 32 5
        11
        Augsburg
        		23 8 7 8 31 -8
        12
        Werder Bremen
        		23 8 6 9 30 -12
        13
        Union Berlin
        		23 6 6 11 24 -14
        14
        TSG Hoffenheim
        		23 5 7 11 22 -16
        15
        St Pauli
        		23 6 3 14 21 -9
        16
        FC Heidenheim
        		23 4 3 16 15 -20
        17
        VfL Bochum
        		23 3 6 14 15 -25
        18
        Holstein Kiel
        		23 3 4 16 13 -25

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 24. Hafta Maçları
        28.02.2025 22:30
        Vfb Stuttgart
        Bayern Münih
        01.03.2025 17:30
        FC Heidenheim
        M'gladbach
        01.03.2025 17:30
        VfL Bochum
        TSG Hoffenheim
        01.03.2025 17:30
        RB Leipzig
        Mainz 05
        01.03.2025 17:30
        St Pauli
        Borussia Dortmund
        01.03.2025 17:30
        Werder Bremen
        Vfl Wolfsburg
        01.03.2025 20:30
        Eintracht Frankfurt
        Bayer Leverkusen
        02.03.2025 17:30
        Union Berlin
        Holstein Kiel
        02.03.2025 19:30
        Augsburg
        Freiburg
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