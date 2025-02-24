Almanya Bundesliga Ligi'nde 23. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

Almanya Bundesliga Ligi'nin 23. haftasının son mücadelesi, Hoffenheim ve Stuttgart takımları arasında oynandı.

Hoffenheim, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Stuttgart ile berabere kalarak 1-1 puanları paylaştı.

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Frankfurt'u konuk ettiği Almanya Bundesliga Ligi maçında 4-0 galip gelen Bayern, bu sonuçla puanını 58'e çıkardı; maçtan puansız ayrılan Frankfurt ise haftayı 42 puan ile noktaladı.

Ev sahibi RB Leipzig, zorlu mücadelede rakibi Heidenheim ile eşitliği bozamayarak 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. İki takımın da eşitliği bozamadığı bu maçta RB Leipzig puanını 38'e yükseltirken konuk Heidenheim ise 15 puana ulaştı.

BVB Dortmund, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede Union Berlin'i 6-0 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 32 puana yükseldi.

Ligin bu haftasında Freiburg ile Werder Bremen karşı karşıya geldi.

Leverkusen, bu hafta H. Kiel'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-0 ile konuk ekip Leverkusen oldu.

VfL Wolfsburg, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Bochum ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.

Augsburg, 23. haftada oynanan mücadelede M'gladbach'i 3-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Augsburg böylece 31 puana yükseldi. Augsburg'u ağırlayan M'gladbach ise 34 puanda kaldı.

Mainz 05, evindeki mücadelede rakibi St.Pauli'yi etkili oyunuyla 2-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Mainz 05 puanını 38'e yükseltti.