Almanya Başbakanı Scholz ifade verecek

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hamburg Belediye Başkanı olduğu dönemde vergi kaçırdığı iddialarına ilişkin bugün ifade verecek.

Almanya, Danimarka ve Fransa'da vergi kaçırıldığına dair 2017'de Cum-Ex Dosyaları'nın ortaya çıkarılmasının ardından başlayan ve halen devam eden soruşturmalar kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz hakkında yapılan suçlamalar, ülkede hala tartışma konusu.

Ülkenin tanınmış ceza savunma avukatlarından Gerhard Strate, 18 Şubat'ta, Scholz ve eski Hamburg Belediye Başkanı Peter Tschentscher’ı, Cum-Ex skandalında vergi kaçakçılığına yardım ve yataklık etmekle suçlayarak suç duyurusunda bulundu.

Scholz ve Tschentscher, 2016 yılında Hamburg merkezli Warburg Bank'ın Cum-Ex adı verilen şüpheli hisse senedi anlaşmalarıyla devlet hazinesinden aldığı 47 milyon avroluk vergi iadelerini zamanında geri talep etmemekle suçladı.

Scholz bugün Hamburg Eyalet Meclisi Soruşturma Komisyonu'nda vereceği ifadede doğruyu söylemek zorunda. Yalan beyanda bulunur ve nüfuz kullandığı ortaya çıkarsa Başbakan yargılanabilecek.

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