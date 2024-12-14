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        Haberler Dünya Avrupa Almanya Başbakanı Scholz: "Burada çalışan Suriyeliler hoş karşılanmaya devam edecek" | Dış Haberler

        Almanya Başbakanı Scholz: "Burada çalışan Suriyeliler hoş karşılanmaya devam edecek"

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Beşar Esad rejiminin düşmesiyle ülkelerine dönmeye hazırlanan Suriyeli mültecilere çağrı yaparak,"Burada çalışan, iyi entegre olmuş kişiler Almanya'da hoş karşılanmaya devam edecektir" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 00:00 Güncelleme: 14.12.2024 - 00:00
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        Almanya Başbakanı Scholz'dan Çalışan Suriyelilere çağrı
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        Suriye'de Beşar Esad rejiminin yıkılmasıyla ülkeye dönüşler devam ediyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkelerine dönmeye hazırlanan Suriyeli mültecilere çağrı yaptı.

        Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son günlerde yapılan bazı açıklamaların Suriye kökenli yurttaşlarımızı derinden istikrarsızlaştırdı” ifadelerini kullanan Scholz, Almanya'daki Suriyelilere seslenerek, “Burada çalışan, iyi entegre olmuş kişiler Almanya'da hoş karşılanmaya devam edecektir. Bu çok açık" dedi.

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