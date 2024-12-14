Almanya Başbakanı Scholz: "Burada çalışan Suriyeliler hoş karşılanmaya devam edecek" | Dış Haberler

Almanya Başbakanı Scholz: "Burada çalışan Suriyeliler hoş karşılanmaya devam edecek" | Dış Haberler

Suriye'de Beşar Esad rejiminin yıkılmasıyla ülkeye dönüşler devam ediyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkelerine dönmeye hazırlanan Suriyeli mültecilere çağrı yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son günlerde yapılan bazı açıklamaların Suriye kökenli yurttaşlarımızı derinden istikrarsızlaştırdı” ifadelerini kullanan Scholz, Almanya'daki Suriyelilere seslenerek, “Burada çalışan, iyi entegre olmuş kişiler Almanya'da hoş karşılanmaya devam edecektir. Bu çok açık" dedi.

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Huriyah! Freiheit - dieser Ruf hallte durch Syrien und viele deutsche Städte. Nach all dem Leid verdienen alle Syrerinnen und Syrer ein Leben in Freiheit und Sicherheit. Mit unseren Partnern arbeiten wir daran, dass ihre Hoffnung wahr wird: Endlich Freiheit für ihr Heimatland! pic.twitter.com/SCO6J5XAxv — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 13, 2024