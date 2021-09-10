16 yıldan sonra gelen itiraf

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DW’nin aktardığı habere göre söyleşi, Düsseldorf'ta bir tiyatro sahnesinde yapıldı. Merkel, Nijeryalı yazar Chimamda Ngozi Adichie, yayıncı Miriam Meckel ve gazeteci Lea Steinacker’in sorularını yanıtladı.

Feminizmin kendisi için ifade ettiği anlamı Merkel, “Bu konuları toplumun gündemine getirmek için büyük mücadele vermiş belirli bir hareketle bağlantılıdır.” diyerek açıkladı.

"BUGÜN BUNUN ÜZERİNE DAHA İYİ DÜŞÜNMÜŞ BULUNMAKTAYIM"

2017 yılında düzenlenen Women20 Zirvesi’ne referans veren Merkel, Berlin’de düzenlenen zirvede kendisini feminist olarak tanımlamaktan tereddüt etmişti. DW’nin aktardığı haberde Merkel, “O zaman bunu sahnede biraz çekingen bir biçimde ortaya koymuştum. Bugün ise bunun üzerine daha iyi düşünmüş durumdayım. Bu bakımdan şunu söyleyebilirim: Evet hepimiz feminist olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

MERKEL, "FEMİNİST MİSİNİZ?" SORUSUNA BÖYLE YANIT VERMİŞTİ

Erken yaşlarda erkeklerin egemen olduğu bir çevrede verdiği mücadelenin düşünce hayatını da şekillendirdiğini söyleyen ve siyasi kariyerinde birçok ilklere imza atan Merkel’in bu söylemi, Almanya’da “Angela Merkel’in politikaları yönünden gerçekten feminist olup olmadığına ilişkin” yeni bir tartışmayı da başlattı.