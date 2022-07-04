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Almanya 30 yıl sonra dış ticaret açığı verdi

Almanya'nın ihracatı, yüzde 0,9 artış beklentisine karşın Avrupa Birliği’nden gelen zayıf taleple mayıs ayında yüzde 0,5’lik düşüşle 125,8 milyar Euro oldu. İthalat ise 126,7 milyar Euro seviyesine çıktı. Alman ekonomisi böylece 30 yılın ardından ilk kez dış ticaret açığı verdi. Almanya, en son 1991 yılında dış ticaret açığı vermişti

04.07.2022 - 15:38 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya 30 yıl sonra dış ticaret açığı verdi
Almanya 30 yıl sonra dış ticaret açığı verdi
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AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artış beklentisine karşın yüzde 0,5 azalarak 125,8 milyar euro oldu.

Mayısta ithalat yüzde 2,7 artarak 126,7 milyar euroya yükseldi. Böylece Almanya’nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret açığı 1 milyar euro oldu ve 1991 yılından beri ilk kez dış ticaret açığı verdi. Mayıs 2021’de Almanya 13,4 milyar euro fazla vermişti.

Mayıs 2021'e göre ihracat yüzde 11,7, ithalat da yüzde 27,8 arttı.

Almanya'da mayıs ayı ihracatının 67,5 milyar eurosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 61,8 milyar euroluk bölümü de AB'den geldi.

Mayıs 2021’e göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 2,8 azalırken, bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 2,5 arttı.

Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı mayısta 2021’nin aynı ayına kıyasla yüzde 0,5 artarak 8,7 milyar euroya yükseldi. Söz konusu dönemde Almanya’nın diğer önemli ticaret ortağı ABD’ye ihracat yüzde 5,7 artarak 13,4 milyar euroya ulaştı.

Öte yandan, Rusya ile ticaret, bugünlerde uygulanan yaptırımların ortasında arttı. Almanya’nın Rusya’ya ihracatı mayısta yüzde 29,4 artarak 1 milyar euroya ulaştı. Rusya’ya ihracat martta yüzde 60 ve nisanda yüzde 9,9 düşüş göstermişti.

Bu arada, Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nun (Ifo) İhracat Beklenti Endeksi, yüksek düzeyde belirsizlikle haziranda 4,4 puandan 3,7 puana düştü

Ifo Başkanı Clemens Fuest, "Lojistik sorunlar ve yüksek düzeyde belirsizlik, Alman ihracat ekonomisinin görünümünü olumsuz etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Görseli: AP

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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