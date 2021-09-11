Galatasaray'da ve milli takımda oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, 3 Bundesliga kulübünün gündeminde olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 24 Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmeyi başardı. A Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosunda da yer alan genç oyuncuyu Alman ekipleri takibine aldı. Sarı kırmızılı ekipte Süper Lig ve Avrupa Ligi kulvarlarında şu ana kadar başarılı performans gösteren Kerem´i Bundesliga ekipleri, milli maçlarda da izletti. Alman kulüplerinin genç oyuncu için devre arasında Galatasaray'a teklif yapması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 27 maça çıkan oyuncu, 6 gol 3 asistlik performans gösterirken, bu sezon ise 9 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.