Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi Otomobil Alman üreticilerde düşük sipariş endişesi - Otomobil Haberleri

        Alman otomobil üreticilerinde düşük sipariş endişesi

        Almanya'da alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faizler ekonomide durgunluğa neden olurken, Alman otomobil üreticileri ve tedarikçilerinin gelecek aylara ilişkin iş beklentileri de kötüleşiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 10:38 Güncelleme: 01.09.2023 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alman üreticilerde düşük sipariş endişesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, temmuzda 34,6 puan olan Alman otomotiv sektörünün mevcut durum endeksi, ağustosta 34,6 puan azalarak sıfır puan oldu.

        Sektörün gelecek aylara ilişkin iş beklentisi ise eksi 48 puandan eksi 75 puana geriledi.

        Ankete ilişkin açıklamada, "Otomobil üreticilerinin neredeyse yarısı, ağustosta üretimin önünde bir engel olarak sipariş eksikliğinden şikayet etti. Bununla birlikte üreticilerin sipariş defterleri hala 6 ayı kapsayabilecek kadar dolu." denildi.

        Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Uzmanı Anita Wölfl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bazı otomobil tedarikçilerinin mevcut durumdan memnun olduklarını belirterek, "Bazı tedarikçiler, sadece Almanya'da değil, dünya çapında elektrikli hareketlilik ve otonom sürüşün yanı sıra alternatif hareketlilik çözümlerini de geliştirebilecek özel teknik uzmanlığa sahip." ifadesini kullandı.

        Bu arada, Alman otomobil üreticileri, enflasyonist baskılar, Avrupa'da yavaşlayan ekonomik büyüme ve Çinli otomobil üreticilerinin yanı sıra Tesla'nın rekabetiyle de karşı karşıya bulunuyor.

        Öte yandan, Avrupa'nın en önemli otomobil fuarlarından biri olan IAA Mobility, 5-10 Eylül'de Münih'te gerçekleştirilecek. Alman otomobil üreticilerinin fuarda Çin'in güçlü rekabetiyle karşı karşıya kalması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Büyümede madalyonun öteki yüzü
        Büyümede madalyonun öteki yüzü
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Karadeniz yaylalarında "pes artık" dedirten kirlilik!
        Karadeniz yaylalarında "pes artık" dedirten kirlilik!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde bir nokta operasyon daha!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde bir nokta operasyon daha!
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Bursa'da dehşet! Leyla'yı sokakta katletti!
        Bursa'da dehşet! Leyla'yı sokakta katletti!
        Rakipleri mercek altına aldık
        Rakipleri mercek altına aldık
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Prigojin'in son görüntüleri ortaya çıktı
        Prigojin'in son görüntüleri ortaya çıktı
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı
        Sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        Kardeşini öldüren kişiyi, sokak ortasında öldürdü
        Kardeşini öldüren kişiyi, sokak ortasında öldürdü
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        Habertürk Anasayfa