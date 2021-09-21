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Haberler Dünya

Alman polisin, aşırı sağcı teröriste aşk mektupları gönderdiği ortaya çıktı

Almanya'da bir kadın polisin, Halle kentinde sinagoga girip katliam yapmak isteyen ancak amacına ulaşamayınca dışarıda iki kişiyi öldüren aşırı sağcı terörist Stephan Balliet'e aşk mektupları yazdığı belirlendi.

21.09.2021 - 12:42 | Güncelleme: ABONE OL
Alman polisin, aşırı sağcı teröriste aşk mektupları gönderdiği ortaya çıktı
AA

Mitteldeutsche Zeitung'un haberine göre, Sachsen Anhalt eyaletinde görevli kadın polis memuru, müebbet hapis cezası alan Stephan Balliet'e aşk mektupları gönderdiği gerekçesiyle açığa alındı.

Kadın polisin mektuplarında ayrıca Yahudi bir güç tekeline inandığı öne sürüldü.

Eyalet polisinin, kadın polisin aşırı sağ bağlantısının olup olmadığının incelediği ifade edildi.

Güvenlik uzmanları ise gazeteye yaptıkları değerlendirmede, kadının durumunun seri katil, soyguncu, tecavüzcü gibi kişilere duyulan güçlü hayranlık ve cinsel arzu olarak tanımlanan, Bonnie ve Clyde Sendromu olarak da bilinen hibristofili olabileceğini belirtti.

- Sinagog saldırısı

Aşırı sağcı terörist Stephan Balliet, 2019'da, Almanya tarihindeki en kötü ırkçı saldırılardan birini gerçekleştirmişti.

9 Ekim 2019'da Halle'deki Yahudilerin Yom Kippur Bayramı'nın kutladığı sinagoga saldırı düzenlemiş ve içeride bulunan Yahudileri öldürmeyi amaçlamıştı.

Sinagoga giremeyince dışarıdaki iki kişiyi öldüren aşırı sağcı, müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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