Alman futbolcu Toni Kroos, Avrupa Şampiyonası'nın ardından futbolu bırakıyor

"Madridlilerin her zaman kalbinde yer alacak" denilen Kroos için kısa bir açıklama yapan Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez ise "Toni Kroos, Real Madrid tarihinin en büyük futbolcularından biri ve bu kulüp her zaman onun evi oldu ve olacak." ifadelerini kullandı.