Alman Federal Meclisi'ne Türk kökenli başkan iddiası!

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Almanya’da 26 Eylül’de gerçekleşen seçimler sonunda Sosyal Demokrat Parti (SPD) sandıktan birinci çıktı. SPD'nin hükümet kurma çalışmaları devam ederken, Federal Meclis Başkanlığına ilk kez Türk kökenli bir kadının geçebileceği konuşuluyor.

Alman Der Tagesspiegel gazetesinin SPD'li kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Federal Meclis Başkanlığı için Türk kökenli SPD milletvekili Aydan Özoğuz'un ismi geçiyor.

Özoğuz, SPD çevrelerinde, Ekim 2017'nin sonundan bu yana Federal Meclis Başkanı olan Wolfgang Schäuble'ın (CDU) yerini alacak mükemmel niteliklere sahip biri olarak tanımlanıyor. Uzun süre parti başkanvekili ve meclis grup lideri olarak çalışan Özoğuz, Göç, Mülteciler ve Entegrasyon Devlet Bakanı’ydı.

54 yaşındaki Özoğuz, 2009 yılından bu yana Federal Meclis (Bundestag) üyesi, Müslüman Sosyal Demokratlar Çalışma Grubu'nun kurucularından.

SPD'de, cumhurbaşkanlığından sonra en yüksek makam olan Federal Meclis Başkanlığını bir kadının yürütmesi isteği var. Bunun sosyal gerçekliği daha iyi temsil edeceği düşünülüyor.

Özoğuz’un göçmen kökenli milletvekili olmasının yanı sıra SPD içindeki yüzde 42 oranındaki kadın milletvekillerini de temsilen meclis başkanı olabileceği düşünülüyor.

Federal Meclis'in kurulması için düzenlenecek oturumun dört hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

18 TÜRK KÖKENLİ MİLLETVEKİLİ

Diğer yandan Almanya'da genel seçimde, 18 Türk asıllı aday, milletvekili olarak Federal Meclise (Bundestag) girmeye hak kazandı.

Aydan Özoğuz, Hakan Demir, Metin Hakverdi, Macit Karaahmetoğlu, Derya Türk-Nachbaur, Mahmut Özdemir, Cansel Kızıltepe, Gülistan Yüksel ve Nezahat Baradari, Sosyal Demokrat Partiden (SPD) milletvekili seçildi.

Yeşiller Partisinden Cem Özdemir, Ekin Deligöz, Canan Bayram, Filiz Polat ve Melis Sekmen meclise girmeye hak kazanırken, Sol Partiden Ateş Gürpınar, Sevim Dağdelen ve Gökay Akbulut da seçilen diğer Türk kökenli milletvekilleri oldu. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden Serap Güler milletvekili seçildi.