Alman basını, Tüpraş Stadı'na hayran kaldı

HESSENCHAU: Beşiktaş Tüpraş Stadı ile ilgili tüm klişeler doğru. Gerçekten inanılmaz derecede, delicesine gürültülü. Beşiktaş taraftarları ıslık çaldığında, yanıbaşınızda bir jet havalanıyormuş gibi bir ses ve his veriyor. Sesin şiddeti 110 desibel gösteriyor. Bir zamanlar burada ölçülen 141 desibellik dünya rekorunu hayal bile edemezsiniz.