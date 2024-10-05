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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Alman basını, Tüpraş Stadı'na hayran kaldı - Futbol Haberleri

        Alman basını, Tüpraş Stadı'na hayran kaldı

        UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu. Tüpraş Stadı'ndaki atmoster, Alman basınında geniş yankı uyandırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 11:17 Güncelleme: 05.10.2024 - 11:18
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        • 1

          Beşiktaş'ın Avrupa Ligi’nde Eintracht Frankfurt’a 3-1 yenildiği maça geniş yer ayıran Alman medyası, Tüpraş Stadı’nın atmosferine ve siyah beyazlı taraftarlara övgü yağdırdı.

          Alman medyasında Tüpraş Stadyumu ile ilgili yazılanlar şöyle:

        • 2

          HESSENCHAU: Beşiktaş Tüpraş Stadı ile ilgili tüm klişeler doğru. Gerçekten inanılmaz derecede, delicesine gürültülü. Beşiktaş taraftarları ıslık çaldığında, yanıbaşınızda bir jet havalanıyormuş gibi bir ses ve his veriyor. Sesin şiddeti 110 desibel gösteriyor. Bir zamanlar burada ölçülen 141 desibellik dünya rekorunu hayal bile edemezsiniz.

        • 3

          SPORT1: Eintracht, kazan olarak da bilinen Tüpras Stadı’nın nefes kesen fonu önünde mükemmel bir başlangıç yaptı. Kaleci Kaua Santos ilk yarıda özellikle etkileyiciydi.

        • 4

          FRANKFURTER RUNDSCHAU: Eintracht, İstanbul’un kazanında Beşiktaş’ı mağlup etti. Ancak bunun için kaleci Santos’a teşekkür etmeliler.

        • 5

          FRANKFURTER ALLGEMEiNE: Bayern Münih maçı öncesinde Eintracht, Beşiktaş İstanbul’da 3-1’lik galibiyetle harika bir form yakaladı. Trapp’ın yerine geçen kaleci Santos, küçük bir kusurla oynadı.

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