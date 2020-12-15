Rus muhalif Navalnıy'ın zehirlenmesine ilişkin yeni iddia!

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın, Rus İstihbarat Teşkilatı (FSB) tarafından zehirlendiği öne sürüldü.
Spiegel dergisinin medya kuruluşları "Bellingchat" ve "The Insider"ın ortaklaşa hazırladığı haberde, FSB ajanları Stanislaw Makschakow, Oleg Tajakin, Alexej Alexandrow, Iwan Ossipow, Wladimir Panjajew, Michail Schwez, Alexej Kriwoschekow ve Konstantin Kudrjawzew'in, muhalif Navalnıy'ı zehirlemek için 1 yıl boyunca takipte bulunduğu belirtildi.
Haberde, ajanların doktor ve sağlık çalışanları olduğu belirtilerek, Navalnıy'ın Sibirya ziyaretinden bir gün önce söz konusu kişilerin orada olduğu ifade edildi.
Ajanlar hakkında detayların da verildiği haberde, Navalnıy'ın bu kişilerce zehirlendiğinden şüphe duyulmayacak derecede bulgular olduğu öne sürüldü.
Almanya'da ikamet eden Navalnıy, istihbaratın sürekli kendisini takip ettiğini bildiğini belirterek, Rusya'ya ne zaman döneceği konusunda tam bir tarih vermedi.
"NAVALNIY'IN ZEHİRLENDİĞİ" İDDİASI
Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.
Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.
44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasalla kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.
Seibert, 14 Eylül'de de Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.
Charite Hastanesi, 7 Eylül'de Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.
Navalnıy'ın ekibi, Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Navalnıy'ın Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu ileri sürmüştü.
Aleksey Navalnıy, 23 Eylül'de Berlin'de tedavi gördüğü Charite Hastanesinden taburcu edilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!