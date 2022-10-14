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Allianz Türkiye, Allianz Seninle'yi, hazırladığı 2021 entegre raporunu yayımladı. Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) tarafından önerilen Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi ve Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartlarına göre hazırlanan ve finansal olmayan verileri de kapsamlı dış denetimden geçirilen Allianz Türkiye 2021 Entegre Raporu’nda, bu yıl ilk defa Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri ve İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD) raporlaması da yer alıyor.

EKOSİSTEMİN DÖNÜŞÜMÜNE KATKI SAĞLIYOR

2016 yılından bu yana hayata geçirdiği projeleri ve kaydedilen ilerlemeyi basın, iş dünyası, sivil toplum örgütleri ve kamuoyu nezdinde paylaşmak üzere istikrarlı bir sürdürülebilirlik politikası izleyen Allianz Türkiye, kabul edilebilir tek iş modelinin sürdürülebilir değer yaratma olduğuna inanıyor. 2016 yılından bu yana yıllık olarak GRI tabanlı sürdürülebilirlik raporu yayımlayan Allianz Türkiye, 2019 yılı verilerini paylaştığı ve 2020 yılında yayımlanan ilk entegre raporuyla yatırıma açık olmayan şirketler arasında bir ilki gerçekleştirmişti. İkinci entegre raporuyla ilk defa finansal olmayan verilerini de kapsamlı bağımsız dış denetimden geçiren Allianz Türkiye, yeni yayımlanan üçüncü entegre raporunda ise ilk defa TCFD raporlamasına da yer veriyor. Sadece organizasyon olarak değil finansal bir kuruluş olarak da içinde bulunduğu ekosistemin dönüşümüne sağladığı katkıları ortaya koyan Allianz Türkiye, son entegre raporunda gelecekte atmayı planladığı farklı ve cesur adımları da ön plana çıkarıyor.

“DAHA FAZLASINI YAPMALIYIZ”

Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, pandemi süreciyle başlayan ve üst üste yaşanan doğal afetlerle yükselen farkındalığın, çevre ve iklim konusunda bireysel ve kurumsal fayda çabalarının önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Gürkan “Özellikle küresel anlamda yaşanan iklim krizi, doğal kaynakların hızla tükenmesi ve küresel ısınmaya bağlı olası yeni krizlerin, dünyaya pandemiden daha fazla zarar vereceği kabul ediliyor. Dünyanın dört bir yanından orman yangınları, aşırı sıcaklar ve ani sağanakların yol açtığı sel haberleri gelirken hava olaylarıyla ilgili de üst üste yeni rekorlar kırılıyor. Son dönemde etkilerini daha fazla hissetmeye başladığımız iklim krizi, üstümüze düşenden daha fazlasını yapmamızı kaçınılmaz hale getiriyor” dedi.

Allianz Türkiye olarak kendilerini dönüştürerek çevrelerine öncülük etmekten öteye geçmeyi, finansal bir kuruluş olarak içinde bulundukları ekosistemin de dönüşümüne katkı sağlamayı hedeflediklerine dikkat çeken Tolga Gürkan “ 2016 yılında çıktığımız sürdürülebilirlik yolculuğunda 2020 yılı itibarıyla finansal bir kuruluş olarak ekosistemimizin çevresel, sosyal ve yönetişimsel dönüşümüne katkı sağlamayı odağımıza almaya başlamıştık. Bu süreci desteklemek ve geleceğe dair daha cesur kararlar almak için sürdürülebilirlik komitemizi icra kurulu seviyesine taşımıştık” şeklinde konuştu.

“HIZ KESMEDEN İLERLİYORUZ”

Raporlama sonucunda bu hedeflerinde ilerlediklerini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ileten Tolga Gürkan “Finansal bir kuruluş olarak iyi bir çevre için iklim değişikliğinin yarattığı riskleri yönetiyor, düşük karbon ekonomisine hizmet eden iş modellerini sigortalıyoruz. Kendi varlıklarımızın yatırım sürecinde yer alan özel sektör tahvillerinde net sıfır karbon ilkesiyle ilerliyoruz. Hasar süreçlerimizde de çevreye verilen olumsuz etkiyi azaltmaya çalışıyoruz. Poliçe üretimi süreçlerimizde Allianz Grubu İklim Değişikliği Programı kapsamında 2018 yılından bu yana Allianz Türkiye olarak kömür işlerini sigortalamıyor ve poliçe yenilemesi yapmıyoruz. 13 hassas iş kolunu alt kriterlere göre değerlendiriyor, çevreye ve ekosisteme zarar veren işlere teminat sağlamıyoruz. Yenilenebilir enerjiyi destekleyen, çevre kirliliğini önlemeyi amaçlayan sürdürülebilir çözümlerimizden elde ettiğimiz toplam gelirin, 72,6 milyon lirayı bulması ve konut sigortası ürünümüz olan ‘Yuvam’ı sürdürülebilir bir ürün olarak yeniden tasarlamış olmamız, bize daha da fazlasını yapma isteği veriyor” dedi. Operasyonlarında da gelişime her zaman devam ettiklerini belirten Gürkan “Operasyonlarımızda kullandığımız enerjiyi 2023 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etme hedefimize bir adım daha yaklaştık. 2021 yılında bu oran yüzde 57’ye yükseldi. Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla kendi bünyemizde ürettiğimiz enerjinin, toplam tüketimimizdeki oranı yüzde 3 seviyesine ulaştı. Raporlama yılında 15 binin üzerinde fidan bağışında bulunduk. Allianz Türkiye olarak her adımımızı geleceğe iyi bir dünya bırakma sorumluluğumuzun bilinciyle atıyoruz” şeklinde konuştu.

Allianz Türkiye 2021 Entegre Raporu’nda öne çıkan veriler

İYİ ÇEVRE

Kesilen poliçe başına kâğıt tüketimi %6,9 azaldı.

Çalışan başına düşen emisyonlar %37,7 azaldı.

Çalışan başına düşen su tüketimi %15 azaldı.

Yenilenebilir enerji kullanım oranı %57 oldu.

Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla üretilen enerjinin toplam tüketimdeki oranı %3 seviyesine ulaştı.

Konut sigortası ürünü “Yuvam”, sürdürülebilir bir ürün olarak yeniden tasarlandı.

417 fidan bağışında bulunuldu.

Dünya temizlik gününde dijital temizlik yaparak elektronik atıklar TEGV’nin “Atma Bağışla” kampanyasına bağışlandı.

İYİ TOPLUM

Allianz Motto Hareket kapsamında 2021 yılında 21 ilden, 708 çocuğa toplamda 9.273 saat eğitim verildi.

2021 yılında Allianz Motto Müzik Youtube kanalının izlenme süresi 921.226 saate, tekil görüntülenme sayısı ise 8,1 milyona ulaştı.

2021’de toplam 8.816 saat gönüllü aktivitesinde bulunuldu.

Allianz Türkiye Kurumsal Koşu Takımı, 43. Sanal İstanbul Maratonu’nda birçok sivil toplum kuruluşu adına toplam 70.000 TL bağış topladı.

Allianz World Run’da takım, 39.874 km koştu.

Allianz Teknik TEGV iş birliğinde 5 ilden 50 çocuğa deprem farkındalığı eğitimi verildi.

İYİ KURUM

Allianz Türkiye, net tavsiye skorunda tüm alanlarda pazar lideri oldu.

Çevik dönüşüm oranı %70’e çıktı.

Kadın çalışanlarının toplam iş gücündeki payı %60 oldu.

Kadın çalışanların yöneticiler arasındaki oranı %44 oldu.

Sürdürülebilir çözümlerden 72,6 milyon TL gelir elde edildi.

Risk iyileştirme yatırım desteği miktarı 550.000 TL olarak gerçekleşti.

Çalışan Bağlılığı Endeksi skoru %81 olarak gerçekleşti.

İyi Çalışma Endeksi skoru %71 seviyesinde gerçekleşti.

Performans Kültürü Endeksi skoru %81’e ulaştı.

Kurum İçi Girişimcilik Programı’na gelen yeni iş fikri sayısı 72 oldu.

Allianz’ım mobil uygulama indirilme sayısı 757.414 oldu.