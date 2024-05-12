Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeni doğduğu belirlenen bebek, sokağa terk edilmiş halde bulundu
Siverek'e bağlı Bahçelievler Mahallesi Dicle Sitesi C Blokta bebek sesini duyan apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 3. kattaki boş bir dairenin önünde yeni doğan bebek buldu. Koruma altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kundakta sokağa terk edilmiş halde bulunan bebek korumaya alındı. Yeni doğduğu belirlenen erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
BEBEĞİN AĞLAMA SESİ DUYULUNCA
Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Dicle Sitesi C. Blokta meydana geldi. İddiaya göre sokaktan geçenler, bebek ağlama sesi duydu. Çevreye baktıklarında bir binanın bahçe duvarının kenarında kundak içerisinde soğuk havada terk edilmiş bebek buldu.
Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine, yeni doğduğu belirlenen erkek bebek, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yeni doğan yoğun bakımında müşahedeye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, bebeği bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.