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        Haberler Dünya "Allah" yazılı çorap, Malezya'yı karıştırdı: Markete molotofkokteyli atıldı

        "Allah" yazılı çorap, Malezya'yı karıştırdı: Markete molotofkokteyli atıldı

        Malezya'daki bir market zincirinde "Allah" yazan çorabın satılması, ülkede infiale yol açtı. Çorap satıştan kaldırılsa da marketin sahibi ve müdürü hakkında dava açıldı. Marketin iki şubesine de molotofkokteyli atıldı

        Kaynak
        Reuters / Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 30.03.2024 - 11:06
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        "Allah" yazılı çorap, Malezya'yı karıştırdı
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        Malezya'da, bir market zincirinde "Allah" yazılı çorap satılması ülkeyi karıştırdı. KK Supermart adlı zincirin, Pahang eyaletine bağlı Kuantan'daki şubesine 29 Mart'ı 30 Mart'a bağlayan gece molotofkokteyli atıldı.

        Kuantan Emniyet Müdürü Wan Muhammed Zahari Wan Busu, haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada saldırganın kimliğinin henüz belirlenemediğini bildirdi. Wan Muhammed Zahari, soruşturma başlatıldığını ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini söyledi.

        Saldırının çorapla ilgili olduğunu düşündüklerini ifade eden Emniyet Müdürü, "Soruşturma yine de sürüyor" dedi.

        Reuters'ın aktardığına göre saldırının ardından dükkanın ön tarafında yangın çıktı. Çalışanlar yangını kısa sürede söndürdü.

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        34 milyona nüfusa sahip Malezya'da nüfusun üçte ikisinin Müslüman olduğu düşünülüyor. Güneydoğu Asya ülkesinde din ve inanç özgürlüğü anayasayla korunuyor. Malezya'nın resmi dini İslamiyet olarak kabul ediliyor.

        MALEZYA KRALI TEPKİ GÖSTERDİ

        KK Supermart'taki "Allah" yazılı çorapla ilgili gerilim iki hafta önce başladı. Malezya'nın en büyük market zincirlerinden olan şirketin sahibi Chai Kee Kan ve eşi Loh Siew Mui, eleştirilerin ardından özür diledi ve çoraplar satıştan kaldırıldı.

        Ancak tartışma sosyal medyada devam etti ve çorabın fotoğrafları sıkça paylaşıldı. Tartışmaya Malezya Kralı Sultan İbrahim Sultan İskender de katıldı. Şirketi eleştiren Malezya Kralı, sorumlulara karşı "katı bir eylem" çağrısı yaptı. Başbakan Enver İbrahim de benzer bir açıklamada bulundu.

        KK Supermart'ın kurucusu Chai Kee Kan ve şirketin müdürü olan eşi Loh Siew Mui hakkında "dini duyguları incittikleri" gerekçesiyle salı soruşturma başlatıldı.

        Tedarikçi şirketin yöneticileri Soh Chin Huat and Koh Lee Hui hakkında ayrıca suça ortak oldukları gerekçesiyle dava açıldı.

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        Şüpheliler suçlu bulunmaları halinde bir yıla kadar hapis cezası alabilir.

        Üzerlerine atılı suçu kabul etmeyen market zincirinin kurucusu ve eşi, sorumlunun tedarikçi olduğunu savundu. KK Supermart ayrıca tedarikçi Xin Jian Chang'a gelir kaybı ve şirketin itibarını zedeleme sebebiyle dava açtı.

        Tedarikçi şirketse çorapları gönderen Çin merkezli şirkete dava açmayı değerlendiriyor.

        Öte yandan Reuters, Pahang'daki saldırının ilk olmadığını yazdı. KK Supermart'ın Perak eyaletindeki bir şubesine de salı molotofkokteyli atılmıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Malezya
        #molotofkokteyli
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