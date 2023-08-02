All of Us Are Dead 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix All of Us Are Dead yeni sezon tarihi...

ALL OF US ARE DEAD KONUSU NEDİR?

Dizi, bir zombi salgını sırasında okulda mahsur kalan bir grup lise öğrencisinin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Dizi, zombi temalı bir korku dizisi olarak başlıyor. Hikaye, Seobu Lisesi'nde öğrenim gören bir grup öğrencinin zombi salgınına yakalanmasıyla başlıyor.