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        Haberler Televizyon All of Us Are Dead 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix All of Us Are Dead yeni sezon tarihi...

        All of Us Are Dead 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix All of Us Are Dead yeni sezon tarihi...

        Dijital medya platformu Netflix'in 2022 yılındaki en çok izlenen dizilerinden birisi olan All of Us Are Dead'in 2. ve yeni sezonuna ilişkin aramalar devam ediyor. Zombi temalı dizinin yeni sezonu ile ilgili olarak son durumu bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 16:56
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        • 1

          Uzun bir süredir merakla beklenen Wednesday dizisi, 28 Ocak 2022 itibariyle Netflix'te görücüye çıkmıştı. Başrolünde Park Solomon'un yer aldığı, zombi kıyameti temalı, korku öğeleri barındıran ve dünya genelinde büyük yankı uyandıran dizinin yeni sezonuna dair ilk bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar..

        • 2

          ALL OF US ARE DEAD 2. SEZONU NE ZAMAN?

          2022 yılında 2. sezon onayı aldığı duyurulan Güney Kore yapımı All of Us Are Dead dizisinin ikinci sezonunun 2023 yılının sonlarında ya da 2024 yılının başlarında izleyicilerin beğenisine sunulması bekleniyor.

        • 3

          ALL OF US ARE DEAD KONUSU NEDİR?

          Dizi, bir zombi salgını sırasında okulda mahsur kalan bir grup lise öğrencisinin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Dizi, zombi temalı bir korku dizisi olarak başlıyor. Hikaye, Seobu Lisesi'nde öğrenim gören bir grup öğrencinin zombi salgınına yakalanmasıyla başlıyor.

        • 4

          ALL OF US ARE DEAD OYUNCULARI KİMLER?

          Park Solomon / Su Hyuk

          Yoo In Soo / Gwi Nam

          Lee Kyu Hyung / Song Jae Ik

          Kim Byung Chul / Lee Byeong Chan

          Shin Jae Hwi / Chang Hoon

          Lee Chae Eun / Hee Soo

          Kim Bo Yun / Seo Hyo Ryeong

          Bae Hae Seon / Park Eui Won

          Yoon Gyung Ho / Jung Yong Nam

          Kim Jin Young / Ji Min

          Lee Sang Hee / Park Seon Hwa

          Jeon Bae Soo / Nam So Ju

          Woo Ji-Hyun

          Ahn Ji Hoo

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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