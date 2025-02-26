Aksaray’da, önce yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına, ardından da 700 metre ileride aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Kazım P. (21), 2 promil alkollü çıktı. Gözaltına alınan Kazım P., polis ekiplerine, “Alkollüyüm, ehliyetimi alabilirsiniz, sıkıntı yok” dedi. Kazadan yara almayan kadın ise ambulanstaki kontrolünün ardından hastaneye gitmeyi reddetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi, Ebulfeyz Elçibey Caddesinde meydana geldi. Kazım P. yönetimindeki 34 GYC 726 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeyen bir kadına çarptı.

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Olay yerinden kaçan Kazım P., 700 metre ileride de otomobiliyle aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazım P. direğe çarptıktan sonra aracı terk edip koşarak kaçmak isterken, polis ekiplerince yakalandı. Kazayı yara almadan kurtulan ve ismi belirlenemeyen kadın ise, ambulansta yapılan kontrolün ardından hastaneye gitmeyi reddedip, olay yerinden ayrıldı.

2 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Gözaltına alınan Kazım P., yapılan testinde 2 promil alkollü çıktı. Kazım P., bunun üzerine polis ekiplerine, ''Alkollüyüm, ehliyetimi alabilirsiniz, sıkıntı yok” dedi.

Kazım P.'ye 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Kaza yerini terk etmek' suçlarından toplam 13 bin 779 TL idari para cezası uygulanıp, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.