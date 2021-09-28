Alkolmetreyi pos cihazı sanıp ödeme yapmaya çalıştı!

İHA

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptı.

Ekipler, uygulamada 16 F 5016 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan alkol testinde Soner D'nin alkolmetre değerinin son sınırı olan 4.25 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Cezai işlem uygulanacağını duyan sürücü Soner D. (32), "Annem kalp krizi geçirdi. Onun için içtim. Komiserim sen benim arkadaşım ol, sen beni eve götür. Çok ceza yazma be komiserim. Babama ceza yazma komiserim vallahi beni gebertir" dedi.

Cezayı kredi kartıyla ödemek isteyen Soner D'nin "Benim evime falan ceza gitmesin" diyerek alkolmetre cihazına kredi kartını temas ettirerek cezasını ödemek istemesi gülümsetti. Polis ekibi, alkollü sürücüye o şekilde ödeme alınmadığını birçok kez hatırlatmak durumunda kaldı.

İHA'nın haberine göre; toplam 4 bin 38 TL cezai işlem uygulanan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.