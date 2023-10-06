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        Haberler Gündem Trafik Alkollü sürücünün ihmali ölüm getirdi! 22,5 yıl hapsi isteniyor... - Son haberler

        Alkollü sürücü teklifini dinlemediği arkadaşını "dayanıklı" deyip, ölüme götürdü

        Ankara'da alkollü kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu yanındaki 1 arkadaşının ölümüne 2'sinin de yaralanmasına sebep olan sürücü hakkında "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Alkollü sürücünün, arkadaşlarını "Kaza yapılsa bile dayanıklı" diyerek, ikna ettiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 13:37 Güncelleme: 06.10.2023 - 13:52
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        Alkollü sürücü "dayanıklı" deyip ölüme götürdü!
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        Ankara'da alkollü kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu yanındaki bir arkadaşının ölümüne ikisinin de yaralanmasına sebep olan sürücü hakkında 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 26 Nisan'da M.H.Ö.'nün alkol aldıktan sonra arkadaşlarıyla eğlence mekânına gittiği, burada da alkol aldığı ve arkadaşlarının ısrarına rağmen aracın direksiyonuna geçtiği anlatıldı.

        ARKADAŞLARI UYARMIŞ

        Eğlence mekânının çıkışında, S.A.'nın şüpheliyi aracı bu şekilde kullanmaması konusunda uyardığı, M.S.Ç.'nin de aracın valelere verilmesi ve dönüşte taksiyle gidilmesi konusunda teklifte bulunduğu aktarılan iddianamede, sanık M.H.Ö.'nün teklifi kabul etmeyerek arkadaşlarına "Kaza yapılsa bile aracın dayanıklı olduğunu" söylediği kaydedildi.

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        KALDIRIMA ÇARPARAK TAKLA ATTI

        İddianamede, sanığın S.A, S.U ve M.S.Ç.'nin de bulunduğu aracın hakimiyetini Yenimahalle ilçesi Beytepe Mahallesi Orhangazi Bulvarı kavşağında kaybettiği, aracın kaldırıma çarparak takla attığı, kazada M.S.Ç'nin kafa ve beyin travmasına bağlı iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği, S.A ve S.U'nun da hayati fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek şekilde yaralandığı bilgisine yer verildi.

        KANINDA 1.895 PROMİL ALKOL TESPİT EDİLDİ

        Kazada yaralanan sürücü Ö'nün, olayın yaşandığı saat itibarıyla sarı fasılalı yanan trafik ışıklarından hızlı şekilde geçtiği aktarılan iddianamede, "Şüphelinin 04.14'te alınan ve 04.29'da kabul edilen kan örneğinde 1.895 promil alkol tespit edildiği" bildirildi.

        KAZAYI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

        İddianamede ifadesine yer verilen M.H.Ö., aracı kendisinin kullandığını ancak kaza anını hatırlamadığını öne sürdü.

        "ARACI KULLANMAKTA ISRAR ETTİ"

        Müştekilerden S.A., "Şüpheli aracı kullanmakta ısrarcı oldu. Hızlı kullandığını bildiğimiz için arkada oturduğumuz halde emniyet kemerlerimizi bağladık. Biz kendisini sürekli hız yapmaması konusunda uyarıyorduk. Sonrasında da kaza meydana geldi." şeklinde beyanda bulundu.

        Diğer müşteki Ş.U. da şüpheliye alkollü araç kullanmamasını söylediklerini ancak kendilerini dinlemediğini belirtti.

        İddianamede M.H.Ö.'nün "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan 3 yıldan 22.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        *Haberin görseli AA'nın arşivinden alınmıştır.

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