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        Haberler Dünya Aliyev ile Paşinyan Münih'te bir araya geldi

        Aliyev ile Paşinyan Münih'te bir araya geldi

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 17:37 Güncelleme: 17.02.2024 - 17:37
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        Aliyev ile Paşinyan Münih'te bir araya geldi
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        Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamada, Scholz'un 60. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2024) kapsamında Paşinyan ve Aliyev ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmede iki ülke arasındaki barış müzakerelerinin hızlı şekilde sonuçlandırılması çağrısında bulunduğu belirtildi.

        Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in çabaları dahil Almanya ve Avrupa’nın bu konuda ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduğu ifade edilen açıklamada, Başbakan Scholz'un her iki tarafın, mevcut görüş ayrılıklarını ve cevaplanmamış soruları sadece barışçıl yollarla ve güç kullanmadan çözme yönündeki taahhüdünü takdir ettiği vurgulandı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #Azerbaycan
        #Ermenistan
        #dünya
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