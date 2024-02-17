Ancelotti: "Arda Güler savaşmak zorunda"

Sakatlığını atlatan ve kadroya girmeye başlayan genç futbolcu, bu kez de Ancelotti'den istediği süreleri alamadı ve yedek kulübesine mahkum oldu. Milli yıldız, ikisi La Liga, biri Kral Kupası ve biri Süper Kupa olmak üzere 4 maçta toplam 89 dakika süre bulabildi.