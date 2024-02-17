Ancelotti: "Arda Güler savaşmak zorunda"
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Rayo Vallecano karşılaşması öncesinde basın toplantısı düzenledi. İtalyan hocanın Arda Güler ile alakalı sözleri dikkat çekiciydi... Öte yandan Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler'in geleceği, Kylian Mbappe transferine bağlı! İşte detaylar...
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Rayo Vallecano karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Arda Güler'le ilgili soruya cevap veren İtalyan teknik adam, 18 yaşındaki futbolcunun iyi durumda olduğunu söyledi.
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Ancelotti, "Arda Güler'e karşı sabırlı olun. Artık iyi seviyede, iyi durumda ve oynayabilecek düzeyde. Takımdaki diğer oyuncularla mücadele etmesi ve savaşması gerekiyor. Bu futbolda normal bir durum. Ona karşı sabırlı olun" dedi.
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Carlo Ancelotti, Arda Güler için daha önce yaptığı açıklamalarda da genç oyuncu için sabır çağrısında bulunmuştu. 18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid'de 4 maçta 89 dakika süre aldı.
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İSPANYOL BASININDAN FLAŞ İDDİA
Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler'in geleceği, Kylian Mbappe transferine bağlı. İspanyol basını, milli futbolcuyu üzecek gelişmeyi duyurdu ve Arda Güler'e talip olan kulüpleri yazdı.
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Sezon başında 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle uzun süre formadan uzak kalmıştı.
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Sakatlığını atlatan ve kadroya girmeye başlayan genç futbolcu, bu kez de Ancelotti'den istediği süreleri alamadı ve yedek kulübesine mahkum oldu. Milli yıldız, ikisi La Liga, biri Kral Kupası ve biri Süper Kupa olmak üzere 4 maçta toplam 89 dakika süre bulabildi.
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ARDA GÜLER'E MBAPPE ENGELİ
Geçtiğimiz günlerde PSG'ye sezon sonu takımdan ayrılacağını bildiren Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olmasına kesin gözle bakılıyor. Uzun zamandır Fransız futbolcuyu gündeminde tutan Real Madrid, Mbappe'ye geçen yazdan daha düşük bir maaş teklifinde bulundu.
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İspanya basını Kylian Mbappe'nin takıma katılması halinde Arda Güler'in forma şansının daha da zora gireceği ve genç futbolcunun kiralık olarak takımdan ayrılma ihtimalinin artacağını iddia etti.
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Mbappe'nin yanı sıra Brezilyalı genç yetenek Endrick'in de takıma katılacak olması, Arda'nın oynayarak deneyim kazanması açısından kiralık gitmesinin ihtimalini de arttıracağı belirtildi.
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Defensa Central'de yer alan haberde Arda Güler'in kiralık olarak bir başka kulübe gitmesinin yöneticiler arasında konuşulmaya başlandığı ifade edildi.
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ALMAN DEVLERİ İSTİYOR
Almanya ve İspanya basınında yer alan haberlerde Arda Güler'in durumunu Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in yakından takip ettiği, Real Madrid'in vereceği karara göre bu takımların aksiyon alacakları belirtildi.
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İKİ PLAN: RODRYGO VEYA BRAHIM DIAZ
Real Madrid'in 18 yaşındaki milli futbolcu için iki plan üzerinde durduğu iddia edildi.
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İlk seçeneğin Rodrygo'nun ilk dönemleri gibi takımda kalıp fiziksel olarak güçlenmesi ve forma giymeye hazır olmasını beklemek olduğu, ikinci seçeneği ise Brahim Diaz'da yapıldığı gibi büyük bir Avrupa kulübüne kiralık gönderilerek tecrübe kazanıp güçlü şekilde takıma dönmesi olduğu kaydedildi.
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