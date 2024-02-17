Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
Yeşilçam döneminin ünlü oyuncularından Sevda Ferdağ, sabah saatlerinde Cihangir'deki evinde hayatını kaybetti
Yeşilçam döneminin ünlü oyuncularından, gerçek adı; Lütfiye Dumrul olan Sevda Ferdağ, sabah saatlerinde Cihangir'deki evinde hayatını kaybetti. 81 yaşındaki Ferdağ, uzun süredir hastalıklarla mücadele ediyordu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BAKICISI TARAFINDAN FARK EDİLDİ
'Gönüllü Kahramanlar' (1968)
Film - San Vakfı'ndan edinilen bilgiye göre; bakıcısı, sabahleyin yanına gittiğinde Sevda Ferdağ'ın uyuduğunu düşünmüş. Öğle saatlerine kadar uyanmayınca, tekrar odasına gittiğinde Ferdağ'ın hayatını kaybettiğini anlayarak yetkililere haber vermiş.
Sevda Ferdağ'ın ölüm nedenini adli tıp açıklayacak.
'KAPICILAR KRALI'NIN 'KIZIL SAÇLI GÜZELİ'YDİ
Sevdağ Ferdağ, 1976 yapımı 'Kapıcılar Kralı'nda kamera karşısına Kemal Sunal ile geçti.
İLK FİLMİ BAŞARISIZ OLUNCA ALMANYA'YA YERLEŞMİŞTİ
1942'de Edremit'te doğan Sevda Ferdağ, 1958'de rol aldığı 'O Günden Sonra'nın başarısız olması sonucu Almanya'ya yerleşti.
YAKLAŞIK 150 FİLMDE ROL ALDI
Ablasının ısrarlarıyla 1963'te Türkiye'ye dönen Sevda Ferdağ, 'Azrailin Habercisi' ile oyunculuğa yeniden başladı. Bu filmle büyük ilgi gören Ferdağ, 2009'a kadar yaklaşık 150 filmde rol aldı.
ÇOK SAYIDA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ
1979... Altın Portakal Film Festivali (En İyi Kadın Oyuncu - Seninle Son Defa)
1998... Altın Portakal Film Festivali (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Ağır Roman)
2003... Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri (Sinema Onur Ödülü)
2005... Altın Koza Film Festivali (Yaşam Boyu Onur Ödülü)
2009... Altın Portakal Film Festivali (Yaşam Boyu Onur Ödülü)
Fotoğraflar... Depo Photo