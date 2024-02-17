İzmir'in sokak lezzetleri geceleri de rağbet görüyor

"Son yıllarda sakatata haklı bir rağbet var. İnsan vücudunun direncini artırıyor. Kovid-19 salgını döneminde daha da prim yaptı. Şu anda İzmir'de en çok tüketilen çorbadır. Bizim özellikle paça çorbamız meşhurdur. Satılan çorbaların yüzde 80'i kelle paça oluyor. Ayak paça da çok tüketiliyor. Gece de müşterilerin ilgisi güzel. Yılların verdiği bir tecrübeyle müşterilerimiz bizi tercih ediyor. Biz de kendilerine en iyi hizmeti, en iyi çorbayı, en iyi şekilde sunuyoruz."