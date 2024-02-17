Dede ve torunu 1 gün arayla hayata veda etti! - Güncel haberler

Dede ve torunu 1 gün arayla hayata veda etti! - Güncel haberler

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Kocaeli'de 1 gün arayla vefat eden dede ve torununun cenazeleri defnedildi.

AA'da yer alan habere göre Kocaeli Devlet Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün 80 yaşında hayatını kaybeden Abdullah Koç ile influenza nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü İzmir'deki hastanede dün 29 yaşında yaşamını yitiren torunu Büşra Özay için cenaze töreni düzenlendi.

Mehmet Ali Paşa Camisi'ndeki törende, Özay'ın eşi deniz astsubay İsa Özay ile diğer yakınları taziyeleri kabul etti.

Dede ve 1 çocuk annesi torununun cenazeleri, öğle vakti kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Koç ve Özay'ın yakınlarının yanı sıra CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Kocaeli Vali Yardımcısı Salih Bıçak, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Nihat Baran, İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur ve vatandaşlar katıldı.