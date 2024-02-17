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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden göçüğü hakkında açıklamada bulundu.

Arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunan Bakan Bayraktar, "Su kontaminasyonuna karşı 9 ayrı noktadan ölçüm alıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlamış değiliz" ifadelerini kullandı.

"SU ÖLÇÜMLERİNDE OLUMSUZ BİR DURUM YOK" Bakan Bayraktar sözlerine şöyle devam etti: "Dün akşam itibariyle sahanın biraz daha stabil olduğunu gördük. Bu noktada çalışmalarımızı geceden itibaren yoğunlaştırdık. Dere yatağındaki toprağın kaldırılması da önceliğimiz. Bu toprağı gelişi güzel bir yere koyma şansımız yok. Toprak kayması 210 dönümlük bir alanı etkiledi. Çok büyük bir alan. 9 lokasyonda su ölçümü de yapıyoruz ve şu ana kadar olumsuz bir durum yok." REKLAM

(Dinamit patlamasının göçüğe yol açtığı iddiası) Ne zaman en son patlatma yapıldı onu arkadaşlarımız araştırıyorlar. Ama o güne ilişkin böyle bir veri yok. Dinamitin nasıl saklanacağı nerede saklanacağı hepsi belirli konulardır. Ama şu ana kadar bir aykırılık görünmüyor." Erzincan maden göçüğünde 6 tutuklama! Haberi Görüntüle