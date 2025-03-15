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        Haberler Dünya Aliyev, Azerbaycan'ın D-8'e üyeliğini onayladı | Dış Haberler

        Aliyev, Azerbaycan'ın D-8'e üyeliğini onayladı

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatına üyeliğini onayladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 11:50 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:50
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        Aliyev, Azerbaycan'ın D-8'e üyeliğini onayladı
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        Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Azerbaycan'ın D-8 Teşkilatına üyeliğinin onaylanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

        Mısır'ın başkenti Kahire'de 19 Aralık 2024'te düzenlenen D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'nda Azerbaycan bu teşkilata oybirliğiyle üye kabul edilmişti.

        Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı

        D-8 Teşkilatı, İstanbul'da 15 Haziran 1997'de kuruldu. Türkiye'nin yanı sıra Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Azerbaycan'ın üye olduğu Teşkilatın Sekretaryası İstanbul'da bulunuyor.

        Bütün üyeleri aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi de olan D-8 ülkelerinin toplam nüfusu yaklaşık 1,2 milyarı buluyor. D-8'in toplam 2,3 trilyon doları geçen dış ticaret hacmi, küresel ticaretin yaklaşık yüzde 5'ine tekabül ediyor.

        Teşkilatın temel amacı, kalkınma yolundaki ülkelerin dünya ekonomisi içindeki konumlarını iyileştirmek, ticari ilişkilerini çeşitlendirmek, ticaret alanında üye ülkelere yeni imkanlar yaratmak ve uluslararası seviyede karar verme mekanizmalarına güçlü biçimde katılımlarını sağlamak olarak öne çıkıyor.

        D-8, çatışma yerine barış, meydan okuma yerine diyalog, sömürü yerine işbirliği, çifte standartlar yerine adalet, ayrımcılık yerine eşitlik ve baskı yerine demokrasi ilkelerini temel alıyor.

        D-8'in ana faaliyet alanları, ticaret, tarım ve gıda güvenliği, sanayi, enerji ile ulaştırma ve bağlantısallık olup sağlık ve turizm alanlarında da çalışmalar sürdürülüyor.

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        #Azerbaycan
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