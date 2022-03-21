Alişan Uğur: 'Üç Kuruş' benim için yeni bir okul

Setten arta kalan zamanlarda sana ne yapmak iyi geliyor? Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsun?



Boş zamanlarımda müzik yapmayı, piyano çalışmayı ve şarkı söylemeyi çok severim. Kendi yaptığım bestelerimi ‘Shan Ali’ adı altında çıkarıyorum, şarkılarımı tüm dijital platformlarda bulabilirsiniz. (Reklamı da yaptık) (gülüyor) Kulağa ilk duyuşta melodik gelmeyen seslerden beste yapmayı da çok eğlenceli buluyorum; çay karıştırma sesi, bir kokoreççinin bıçağıyla eti kesme sesi gibi. Diziden dolayı pek vaktim olmadı ama bu yaptığım minik bestelere odamda klipler çekip Instagram hesabımda paylaşıyorum. Uzun yıllar Londra’da yaşadığım için Türkçe’m birazcık da olsa geriledi, o yüzden diksiyon egzersizleri de yapmayı ihmal etmiyorum. Bunların dışında zamanımı film ve dizi izleyerek, bilgisayar oyunu oynayarak, ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirerek değerlendiriyorum.