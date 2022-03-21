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Alişan Uğur: 'Üç Kuruş' benim için yeni bir okul

SHOW TV'nin iddialı yapımı 'Üç Kuruş'ta 'Konyalı' karakteri ile izleyici karşısına çıkan Alişan Uğur, hem diziyi hem de merak edilenlerini anlattı. 'Üç Kuruş'un kendisi için yeni bir okul olduğunu belirten Uğur, "Tüm ekibin profesyonelliği ve sıcak kanlılığı sayesinde çok çabuk adapte oldum. İlk dizi projemde bu denli renkli ve güçlü bir ekiple olmak adeta yeni bir okul oldu benim için." dedi

21.03.2022 - 09:41 | Güncelleme: RÖPORTAJLAR

  • 'Üç Kuruş'tan gelen teklifi kabul etmendeki önemli ana unsurlar nelerdi?

    Konyalı karakterinin audition sahnelerini ilk okuduğumda çok heyecanlanmıştım. İlk görüşte aşk diyebilirim. (Gülüyor) Karakterin dili o kadar güzel ve detaylı yazılmıştı ki sevmemek mümkün değildi. Daha sonra dizinin hikayesini öğrendiğimde heyecanım daha da arttı. Konusunu çok renkli ve sürükleyici buldum. İlk dizimde, Türkiye’nin en ciddi yapım şirketlerinden Ay Yapım’la çalışmak da şüphesiz büyük bir şanstı benim için.

  • Birbirinden deneyimli usta oyuncular ile aynı seti paylaşıyorsun. Bu yapım nasıl bir öğreti bırakıyor sende?

    Gerçekten paha biçilemez bir deneyim. Tüm ekibin profesyonelliği ve sıcak kanlılığı sayesinde çok çabuk adapte oldum. İlk dizi projemde bu denli renkli ve güçlü bir ekiple olmak adeta yeni bir okul oldu benim için.

  • Canlandırdığınız rolle (Konyalı) gerçek karakterinin uyuştuğu noktalar var mı?

    Teknolojiyle aram 'Konyalı' kadar absürt derecede iyi olmasa da çocukluğumdan beri bilgisayarlarla haşır neşir olmuşumdur. Ailemin ve yakın çevremin elektronik cihazlarıyla ilgili bir sorunu olursa önce benden yardım isterler. En yeni cihazları ve teknoloji dünyasındaki gelişmeleri yakından takip ederim. Konyalı’nın da benim gibi hislerini, düşüncelerini içinde tutma huyu var. Ben eskiye nazaran daha rahatım şimdi ama Konyalı ne olur bilemiyorum.

  • Canlandırdığınız karakterin tek bir özelliğine sahip olma şansın olsa hangisini seçerdin?

    Bitcoin tarzı kripto paralar ve dijital dünyada yaşanan NFT tarzı yenilikleri takip etmeme rağmen, konuyu Konyalı kadar iyi anlayabilmeyi isterdim. Ne kadar kafa yorsam da anlayamıyorum durumu bir türlü. (Gülüyor)

  • Bu karakterin sana öğrettiği veya anlamlandırdığı bir şey oldu mu?

    'Konyalı’nın gençliğinde yaptığı büyük hatalar, ailesiyle arasının açılmasına ve kimsesiz kalmasına neden olmuş. Ta ki nezarethanede 'Kartal’la tanışana kadar. Kartal evinin kapılarını açtıktan sonra hayatı değişmiş 'Konyalı’nın, ikinci bir ailesi olmuş. Ama kendi ailesinin özlemini ve pişmanlığını hala hayatının merkezinde hissettiği için tüm sevimli, sakin görüntüsüne rağmen mutsuz. Bu denli yalnız bir karakteri oynamak, ailenin önemini pekiştirdi, şükür duygusu geliştirdi bende…Ne kadar aile içinde tartışma olsa da, birbirimizi üzsek de fark etmez, aile bağlarını güçlü tutmak önemlidir.

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