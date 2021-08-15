Alişan sahnede gözyaşlarını tutamadı

Geçtiğimiz ay kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ı, ardından da kuzeni Ozan Ebcin'i kaybeden Alişan, sahnelere geri döndü. Önceki gece Kıbrıs'taki bir otelde sahne alan ünlü şarkıcı, yaşadığı zor günlerin ardından dinleyicileriyle dertleşti.
"Kardeşim olmadan ilk defa Kıbrıs'a geldim." diyen Alişan, "Bugün burada amacım size güzel bir gece yaşatmak. O yüzde bu duygularım için kusura bakmayın. Gerçekten dünya çok boş ailenize, kardeşinize, çocuklarınıza ve sevdiklerinize her zaman sahip çıkın. Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar, ellerinizden uçup gidiyorlar. Ben bu gece tüm şarkılarımı kardeşim Selçuk için okuyacağım." ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı, bu açıklamalarının ardından gözyaşlarına boğuldu.
Alişan'ı dinlemeye gelen hayranları ise ünlü şarkıcıya alkışlarıyla destek verdi.
"ARTIK 4 ÇOCUĞUM VAR"
Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından yaptığı paylaşımda, "Abim bizi öksüz bıraktın, gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım? Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi... Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı, şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve’m bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk’um... Seni çok seviyorum. Allah’ım mekanını cennet eylesin inşallah..." ifadelerini kullanmıştı.
"KARDEŞİM OLDUĞUN İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"
Alişan, geçtiğimiz aylarda da Selçuk Tektaş'ın doğum günü için duygusal bir mesaj yayınlamıştı. Ünlü şarkıcı, "Eliz ile Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar... Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gururlandırdığın için biz de çok şanslıyız... Seni çok seviyorum kardeşim. Doğum günün kutlu olsun... Allah sağlıkla, huzurla nice güzel yaşlar nasip etsin İnşallah hep birlikte..." mesajını paylaşmıştı.
Selçuk Tektaş, 12 Mayıs 1983'de dünyaya gelmişti. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenmişti. Tektaş, Alişan'ın menajerliğini yapıyordu.
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