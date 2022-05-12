"BUGÜN SENİN DOĞUM GÜNÜN AMA SEN YOKSUN"

Özlemi gün geçtikçe artan Alişan, yıllar önce kardeşiyle birlikte çekildiği çocukluk fotoğrafını yayınladı. Alişan paylaşımına şu notu düştü:

"Benim canımın yarısısın, can parçamsın sen. Gelmeseydi keşke hiç 12 Mayıs… Sen yoksun ama biz hep sen varmışsın gibi yaşayacağız ve her şey sen varmışssın gibi devam edecek. Emanetlerin ben nefes aldığım sürece benimle... 'Abi' deyişini, sesini, varlığını çok özledim. Bugün senin doğum günün ama sen yoksun. Ne diyebilirim ki... 12 Mayıs bizim için artık karanlık. Beni hiç üzmedin, beni hep gururlandırdın, Allah senden razı olsun. Eliz'le Burak'ın biricik amcası canım Selçuk'um seni çok seviyorum."