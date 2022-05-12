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Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı doğum gününde andı

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı doğum gününde andı: 12 Mayıs bizim için artık karanlık

Alişan, geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Selçuk Tektaş'ı doğum gününde duygusal bir paylaşımla andı. Kardeşiyle birlikte çekilen çocukluk fotoğrafını yayınlayan ünlü şarkıcı, "Bugün senin doğum günün ama sen yoksun. 12 Mayıs bizim için artık karanlık" ifadelerini kullandı

12.05.2022 - 10:16 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz yıl temmuz ayında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Kardeşinin vefatının ardından zor günler geçiren ünlü şarkıcı, 41 yaşında hayata veda eden Selçuk Tektaş'ı doğum gününde unutmadı. 

  • "BUGÜN SENİN DOĞUM GÜNÜN AMA SEN YOKSUN"

    Özlemi gün geçtikçe artan Alişan, yıllar önce kardeşiyle birlikte çekildiği çocukluk fotoğrafını yayınladı. Alişan paylaşımına şu notu düştü:

    "Benim canımın yarısısın, can parçamsın sen. Gelmeseydi keşke hiç 12 Mayıs… Sen yoksun ama biz hep sen varmışsın gibi yaşayacağız ve her şey sen varmışssın gibi devam edecek. Emanetlerin ben nefes aldığım sürece benimle... 'Abi' deyişini, sesini, varlığını çok özledim. Bugün senin doğum günün ama sen yoksun. Ne diyebilirim ki... 12 Mayıs bizim için artık karanlık. Beni hiç üzmedin, beni hep gururlandırdın, Allah senden razı olsun. Eliz'le Burak'ın biricik amcası canım Selçuk'um seni çok seviyorum."

  • "SEN HERKESTEN ÇOK FARKLIYDIN"

    Alişan'ın eşi Buse Varol da daha önce Selçuk Tektaş ile birlikte çekildiği fotoğrafını "Çocuklarımın sevgi dolu, merhametli, güzel kalpli amcası... Cennette olduğuna eminim. Burak ve Eliz'in seni tanıyarak büyümesini çok isterdim. Eliz her gün senin fotoğraflarını öperek 'ammo' diyor. Keşke bir kerecik bile duyabilseydin. Bugün doğum günün... İyi ki bu dünyaya gelmişsin, geçmişsin bu dünyadan. Seni iyi ki tanıdım. Sen herkesten çok farklıydın. Kalbimde öyle kalacaksın..." notuyla yayınladı.

  • İŞLERE DE SOSYAL MEDYAYA DA ARA VERMİŞTİ

    Alişan aynı zamanda menajerliğini de yapan kardeşinin ardından bir süre işlere ve sosyal medyaya ara vermişti.

    Yaşadığı büyük acı sonrası ilk kez geçtiğimiz yıl 14 Ağustos'ta Kıbrıs'ta sahneye çıkan Alişan, tüm şarkılarını kardeşi için söylemişti:

    Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim...Amacım burada size güzel bir gece yaşatmak. Bu duygularım için kusura bakmayın...Dünya gerçekten çok boş! Kardeşinize, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza sahip çıkın... Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar...Ellerinizden uçup gidiyorlar...İzninizle bugün tüm şarkılarımı kardeşim Selçuk için okuyacağım...

  • "SENİ ÇOK ÖZLEDİM"

    Alişan, geçtiğimiz aylarda da kardeşiyle birlikte başka bir fotoğrafını yayınlamıştı. Geçmişi yad eden Alişan, gönderisine, "Seni çok özledim, çok..." notunu düşmüştü.

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