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Alişan'ın oğlu Burak'ın görünmez kazası!

Alişan, önceki gün oğlu Burak ve kızı Eliz ile birlikte Levent'te objektiflere yansıdı. Oğlunun yüzündeki morluğa dikkat çeken ünlü şarkıcı, Burak'ın ufak bir kaza geçirdiğini belirtti

23.02.2022 - 08:47 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Eşi Buse Varol ile boşanacakları yönünde çıkan haberlerle gündemde olan şarkıcı Alişan, önceki gün çocukları Burak ve Eliz ile birlikte Levent'te görüntülendi.

  • "UFAK BİR KAZA OLDU"

    Merhum kardeşi Selçuk Tektaş'ın çocuklarını okuldan almaya geldiğini ifade eden Alişan'ın oğlunun sağ gözünün altındaki morluk dikkatlerden kaçmadı.

    Burak'ın ufak bir kaza geçirdiğini söyleyen ve düştüğünü belirten ünlü şarkıcı, "Maalesef ufak bir kaza oldu, düştü." dedi.

  • "O KONULARI KONUŞMAYALIM"

    Kızı Eliz'i kucağından indirmeyen Alişan, kameralar karşısında çocuklarıyla oynamayı ihmal etmedi. "Buse'nin işi vardı, o yüzden bakıcılarla geldim." diyen Alişan, eşiyle boşanacağı yönündeki haberlerle alakalı ise konuşmak istemedi.

    Ünlü isim, "O konuları konuşmayalım, her yerde karşılaştık ve konuşmadım. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

  • ŞARKILI MESAJ!

    Ardından oğluna yönelen Alişan, "Haydi oğlum, senden bir şarkı istiyorum. Geçen defa söylemedin. Sen seviyorsun ya, Ece Mumay'ın 'Peri' şarkısını söyle. 'Gelmem geri, geri...' olanı söyle." dedi.

    Burak'ın yine isteksiz olmasıyla şarkı isteği suya düşen Alişan, "O zaman Tarkan'dan 'Geççek' şarkısını söyle..." diyerek, yine mesaj verdi.

    Çocuklarıyla birlikte bir hayli keyifli vakit geçiren şarkıcı, "Sizden ricam; yeğenlerimi çekmeyin, onlar rahatsız oluyor." şeklinde konuştu.

  • MANİDAR İSTEK!

    5 gün önce oğlunun şarkı söylediğini dile getiren ve Burak'tan 'Tükeneceğiz' adlı parçayı kameraların önünde seslendirmesini isteyen Alişan, "Okuldan aldım az önce, biraz yorulmuş. O yüzden konuşmuyor, basına tepkili olduğu için konuşmuyor." diyerek, herkesi güldürmüştü.

    İşte 'Tükeneceğiz'in sözleri:

    Ne böyle senle ne de sensiz
    Yazık yaşanmıyor çaresiz
    Ne bir arada ne de ayrı
    Olmak imkansız hiç sebepsiz

    Ne hayallerle ümitlerle
    Mutlu olmaktı dileğimiz
    Suçlu ne sensin ne de benim 
    Şimdi sensizim sen de bensiz 

    Bir an gelip de küllenince 
    Yüreklerimiz dinlenince
    Başka sevgilerde teselli bulunca
    İşte biz o gün düşüneceğiz

    Bir an gelip de küllenince
    Yüreklerimiz dinlenince
    Başka sevgilerde teselli bulunca
    İste biz o gün düşüneceğiz

    Etrafımızı sarıverecek 
    Bir boşluk ki asla bitmeyecek
    Her şey bir anda anlamsız gelecek
    İşte biz o gun tükeneceğiz

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