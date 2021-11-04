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Alişan ile Ece Erken buzları eritti: Kıbrıs'ta bir araya geldiler - Magazin haberleri

Alişan ile Ece Erken buzları eritti

Alişan ile 3 yıllık küslüğünü temmuz ayında sonlandıran Ece Erken, ünlü şarkıcı ve eşi Buse Varol ile birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram'dan paylaştı

04.11.2021 - 17:07 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Haziran ayında avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile dünyaevine giren Ece Erken, bir dönem çok yakın dost oldukları Alişan'ın Demet Akalın ile barışmasının ardından, ünlü şarkıcı ile küsmüştü.

    Yaklaşık 3 yıldır görüşmeyen eski dostlardan Erken, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybettiği için zor günler geçiren Alişan'a zeytin dalı uzatmıştı.

  • KIBRIS'TA BİR ARAYA GELDİLER

    Aralarındaki buzları eriten ikili, önceki gün Kıbrıs'ta bir araya geldi. Alişan ile Ece Erken, birlikte vakit geçirdikleri anları ölümsüzleştiremeyince ünlü sunucu, yeni bir hamlede bulundu.

    Erken, şarkıcı ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını "Kıbrıs'ta çekilemedik, vakit yoktu. Bir #tbt yapasım geldi..." notuyla Instagram hesabından yayınladı.

    Alişan da aynı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

  • "EYMEN YETERİNCE SENSİZ BÜYÜDÜ" DEMİŞTİ

    Temmuz ayında Alişan'a zeytin dalı uzatan Ece Erken, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Eymen'im yeterince sensiz büyüdü. Artık beraber olma vakti. Biz 20 yıl kardeştik, Allah ömür verirse daha nice yıllar devam edecek. Seni çok seviyorum, güçlü olman lazım ve olacaksın..." sözlerini yayınlamıştı.

  • KARDEŞİNİN ACISIYLA SARSILDI

    Şarkıcı Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş, yaklaşık dört ay önce hayatını kaybetti. 39 yaşındaki Tektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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