"EYMEN YETERİNCE SENSİZ BÜYÜDÜ" DEMİŞTİ

Temmuz ayında Alişan'a zeytin dalı uzatan Ece Erken, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Eymen'im yeterince sensiz büyüdü. Artık beraber olma vakti. Biz 20 yıl kardeştik, Allah ömür verirse daha nice yıllar devam edecek. Seni çok seviyorum, güçlü olman lazım ve olacaksın..." sözlerini yayınlamıştı.