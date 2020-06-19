Alişan'ın doğum gününü kutlayan Kurt, paylaşımında Buse Varol'un hamile olduğunu da açıkladı:



Doğum günün kutlu olsun Alişan Bey, sen 65 olunca Burki 20 yaşında olacak inşallah. Sana bu yaşın daha da olgunluk getirdi, bugün onu hissettim. Yeni yaşında ikinci evladın sana en büyük hediye, Rabbim evlatlarını ve güzel kalpli eşini sana bağışlasın. Sözünü tut bu arada ayakkabı sözün var bana 47 numara...