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Alişan'dan üçüncü çocuk açıklaması: Belki ailemiz daha da büyür - Magazin haberleri

Alişan'dan üçüncü çocuk açıklaması: Belki ailemiz daha da büyür

2018'de evlenen, Burak ve Eliz adında iki çocukları olan Alişan - Buse Varol çifti, Etiler'deki bir mekân çıkışında görüntülendi. Varol'un 34'üncü yaş günü için yemek yediklerini ifade eden çift, dikkat çeken açıklamalarda bulundu

Giriş: 23.03.2023 - 11:05 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Alişan ve Buse Varol, Etiler'deki bir mekân çıkışında objektiflere yansıdı. Doğum günü için eşiyle birlikte yemek yediğini ifade eden Varol, "Aslında gerçek doğum günüm 25 Mart ama 'Arkadaşlarımızla yemek yiyelim' dedik. Yepyeni bir yaş. Birlikte kutladığımız 6'ncı doğum günümüz. En önemlisi sağlık gerisi geliyor" diye konuştu.

  • "AİLEMİZ DE BÜYÜYOR"

    Burak ve Eliz adında iki çocukları olan çiftten Buse Varol, "En önemlisi sağlık, gerisi geliyor. Ailemiz de büyüyor. Belki daha da büyür. Neden olmasın? Geniş aile güzeldir" diyerek, akıllarda soru işareti bıraktı.

  • "SAĞLIK VE HUZUR DİLEDİM"

    Yeni yaşı ile ilgili dileklerini söyleyen Buse Varol, "Çocuklarım ile ailemle bu yaşım sağlık ile geçsin istedim. Son birkaç yıldır kötü olaylar yaşadık. Artık kötü durumlar yaşamak istemiyorum. Ülkece de kötü olaylar yaşıyoruz. Sağlık ve huzur diledim sadece. Bunlar olunca diğer her şeyi halledebiliyoruz. 33'üncü yaşım bitti. 34'üncü yaşıma girdim. Her yaşın ayrı bir güzelliği var" diye konuştu.

  • "ARTIK DOĞUM GÜNÜ KUTLAMIYORUM"

    21 Temmuz 2021'de kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan ise "Artık benim doğum günüm olmayacak. Ben artık kutlamayacağım. 19 Haziran benim için çok özel bir andı ama artık kutlamayacağım" dedi.

  • EVLİLİKLERİNDE KRİZ YAŞADILAR

    Alişan, 2022'nin şubat ayında basına yansıyan ayrılık söylentilerin ardından, "Dilekçeler verilmiş, kararlar alınmış... Yok o haklıymış, yok bu haklıymış... Kardeş kaybetmenin acısını yaşarken, daha yeni yeni toparlanmaya çalışırken, her gün gözyaşı döken annemi, eşimi, rahmetli kardeşimin eşini, çocuklarımı, yeğenlerimi ne olur rahat bırakın! Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar. Biz bir karar verirsek açıklarız, söyleriz ama bizim adımıza karar vermeyin lütfen. Ne olur artık senaryolar üretmeyin! Yorum yapmayın, bize bırakın. Kararı biz verelim. Sonra ne isterseniz konuşursunuz, yorum yaparsınız" demişti.

  • AYRI AYRI KUTLAMA

    Ünlü çift, kızları Eliz'in 1. yaşı için doğum günü partisi düzenlenmişti. Varol, Beşiktaş'taki bir otelde, Alişan ise aile arasında kızının doğum gününü kutladı. Varol'un düzenlediği etkinlikte Alişan yoktu.

  • "DAVET EDİLMEDİM"

    Alişan ise kızı Eliz için annesinin evinde pasta kesti. Kutlamada babanne Suzan Tektaş, dede Mehmet Tektaş, Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, kızları Ceylan ve Eyşan hazır bulunmuştu. Alişan'ın paylaştığı aile fotoğraflarında Buse Varol'un olmaması da kafaları karıştırmıştı. Buse Varol da yaptığı açıklamayla "eve davet edilmedim" demişti.

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